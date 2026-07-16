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Odlazeći ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov, čiju smenu je naložio predsednik Volodimir Zelenski, izjavio je danas da su reformske inicijative koje je predložilo Ministarstvo odbrane sa njim na čelu počele da nailaze na blokade i da glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski nije bio spreman da otvoreno razgovara o postojećim problemima.

Ukrinform prenosi da je Fedorov to izjavio tokom brifinga za novinare.

Fedorov je kazao da je njegovo ministarstvo naišlo na otpor prema svim inicijativama koje su predlagali i da Sirski, uprkos tome što je bio svestan izazova sa kojima se vojska suočava, nije bio spreman da se direktno pozabavi njima.

Istovremeno, Fedorov je naglasio da nakon što je Zelenski objavio da neće smeniti Sirskog, nije lično postavio nikakav ultimatum kojim bi zahtevao da ili on ili general-pukovnik odu sa funkcije.

Fedorov je rekao da prihvata odluku predsednika Ukrajine i da će nastaviti da sarađuje sa Sirskim kako bi porazili Rusiju.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Fedorov, smenjeni ministar odbrane Ukrajine Foto: Efrem Lukatsky/AP, PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, PHIL NIJHUIS/ANP

On je naglasio je da je Sirski odigrao ključnu ulogu u odbrani Ukrajine 2022. godine vodeći operacije odbrane Kijeva i oslobađanja Harkovske oblasti, kao i učešćem u kampanji u Hersonu i brojnim drugim operacijama.

Međutim, Fedorov je poručio da se ratovanje sada fundamentalno promenilo, sa dronovfima koji transformišu način vođenja borbe u moderno doba i zahtevaju nove pristupe.

Odlazeći ministar odbrane je kazao da sistem vojne komande mora da evoluira kako bi se suočio s ovim novim realnostima.

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ukrajinska Vrhovna rada je 14. jula potvrdila ostavku premijerke Julije Sviridenko, što je automatski rezultiralo ostavkom celog kabineta.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Nakon odlaska sa funkcije, Fedorov se zahvalio ukrajinskom narodu na prilici da mu služi i istakao ključne tehnološke i institucionalne reforme sprovedene u Oružanim snagama tokom njegovog mandata.

Prema izveštajima medija, očekuje se da će ga na funkciji.naslediti ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko