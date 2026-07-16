Slušaj vest

Zamenik komandanta Vazduhoplovnih snaga Ukrajine Pavlo Jelizarov najavio je ostavku 16. jula, dan nakon što je predsednik Volodimir Zelenskismenio Mihaila Fedorova sa mesta ministra odbrane u okviru najnovije rekonstrukcije svoje administracije.

Pukovnik Jelizarov upozorio je u svom pismu o ostavci da će smena Fedorova, čiji su ključni prioriteti uključivali reformu sektora protivvazdušne odbrane, dovesti do većeg broja žrtava i razaranja u Ukrajini usled ruskih raketnih udara i napada dronovima.

2026-07-16 13_47_40-yelizarov.webp.png
Pavlo Jelizarov Foto: Mykhailo Fedorov / Telegram

Fedorov je imenovao Jelizarova na tu funkciju u okviru reforme 19. januara 2026. godine.

- Smatram da je uklanjanje M. Fedorova velika šteta za odbrambenu sposobnost zemlje - napisao je Jelizarov na Fejsbuku, priloživši kopiju svog pisma o ostavci.

Ostavka dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava sa političkim potresima nakon što je Zelenski smenio Fedorova, ministra odbrane koji je uživao veliko poštovanje i među pripadnicima vojske i među civilima zbog svog reformskog programa.

Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom svog šestomesečnog mandata, Fedorov je uveo detaljan sistem analize nakon dejstava (After-Action Review) kako bi se proučavao svaki veliki ruski vazdušni napad, a blisko je sarađivao i sa regionalnim vojnim administracijama na jačanju protivvazdušne odbrane širom Ukrajine.

Fedorov je imenovao Jelizarova za zamenika komandanta Vazduhoplovnih snaga ubrzo nakon što je u januaru postao ministar odbrane, zbog njegovog uspeha u rukovođenju jedinicom Lazarova grupa (Lasar's Group), jednom od najefikasnijih jedinica za dronove specijalizovanih za visokoprecizne udare na ciljeve u okviru Nacionalne garde.

Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu Foto: X/ZelenskyyUa

Jelizarov je u svom pismu o ostavci naveo da ne namerava da nastavi službu u Oružanim snagama, uključujući ni službu u rezervnom sastavu.

Kao osnov za razrešenje od vojne službe Jelizarov je naveo porodične okolnosti, pozivajući se na Zakon o vojnoj obavezi i vojnoj službi, koji navodi porodične razloge poput brige o bolesnim članovima porodice, invaliditeta članova porodice ili odgajanja dece.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaOGLASIO SE ČOVEK ZBOG KOG JE USTALA UKRAJINA! Ministar odbrane kojeg je Zelenski smenio prozvao generala Sirskog: Rat se od 2022. promenio, mora i vojna komanda
Sirski Fedorov.jpg
PlanetaUKRAJINSKI PARLAMENT IZGLASAO: Serhij Korecki je novi premijer Ukrajine! (FOTO/VIDEO)
Volodimir Zelenski.jpg
PlanetaKIJEV U PLAMENU, IMA MRTVIH I RANJENIH! Rusija izvela žestoke udare balističkim raketama, dok se Ukrajina suočava sa TEŠKIM političkim potresima! (FOTO/VIDEO)
Kijev
PlanetaNAPETA SITUACIJA U KIJEVU! Hiljade ljudi na protestu zbog smene ministra odbrane Mihaila Fedorova! Poručuju vlastima: "Promenite se ili propadnite" (FOTO/VIDEO)
201 AP Danylo Antoniuk.jpg