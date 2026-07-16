POČELE OSTAVKE ZBOG SMENE FEDOROVA! Zamenik komandanta ratnog vazduhoplovstva Ukrajine NEZADOVOLJAN odlukom Zelenskog! (FOTO)
Zamenik komandanta Vazduhoplovnih snaga Ukrajine Pavlo Jelizarov najavio je ostavku 16. jula, dan nakon što je predsednik Volodimir Zelenskismenio Mihaila Fedorova sa mesta ministra odbrane u okviru najnovije rekonstrukcije svoje administracije.
Pukovnik Jelizarov upozorio je u svom pismu o ostavci da će smena Fedorova, čiji su ključni prioriteti uključivali reformu sektora protivvazdušne odbrane, dovesti do većeg broja žrtava i razaranja u Ukrajini usled ruskih raketnih udara i napada dronovima.
Fedorov je imenovao Jelizarova na tu funkciju u okviru reforme 19. januara 2026. godine.
- Smatram da je uklanjanje M. Fedorova velika šteta za odbrambenu sposobnost zemlje - napisao je Jelizarov na Fejsbuku, priloživši kopiju svog pisma o ostavci.
Ostavka dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava sa političkim potresima nakon što je Zelenski smenio Fedorova, ministra odbrane koji je uživao veliko poštovanje i među pripadnicima vojske i među civilima zbog svog reformskog programa.
Tokom svog šestomesečnog mandata, Fedorov je uveo detaljan sistem analize nakon dejstava (After-Action Review) kako bi se proučavao svaki veliki ruski vazdušni napad, a blisko je sarađivao i sa regionalnim vojnim administracijama na jačanju protivvazdušne odbrane širom Ukrajine.
Fedorov je imenovao Jelizarova za zamenika komandanta Vazduhoplovnih snaga ubrzo nakon što je u januaru postao ministar odbrane, zbog njegovog uspeha u rukovođenju jedinicom Lazarova grupa (Lasar's Group), jednom od najefikasnijih jedinica za dronove specijalizovanih za visokoprecizne udare na ciljeve u okviru Nacionalne garde.
Jelizarov je u svom pismu o ostavci naveo da ne namerava da nastavi službu u Oružanim snagama, uključujući ni službu u rezervnom sastavu.
Kao osnov za razrešenje od vojne službe Jelizarov je naveo porodične okolnosti, pozivajući se na Zakon o vojnoj obavezi i vojnoj službi, koji navodi porodične razloge poput brige o bolesnim članovima porodice, invaliditeta članova porodice ili odgajanja dece.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)