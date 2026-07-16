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Zamenik komandanta Vazduhoplovnih snaga Ukrajine Pavlo Jelizarov najavio je ostavku 16. jula, dan nakon što je predsednik Volodimir Zelenskismenio Mihaila Fedorova sa mesta ministra odbrane u okviru najnovije rekonstrukcije svoje administracije.

Pukovnik Jelizarov upozorio je u svom pismu o ostavci da će smena Fedorova, čiji su ključni prioriteti uključivali reformu sektora protivvazdušne odbrane, dovesti do većeg broja žrtava i razaranja u Ukrajini usled ruskih raketnih udara i napada dronovima.

Pavlo Jelizarov Foto: Mykhailo Fedorov / Telegram

Fedorov je imenovao Jelizarova na tu funkciju u okviru reforme 19. januara 2026. godine.

- Smatram da je uklanjanje M. Fedorova velika šteta za odbrambenu sposobnost zemlje - napisao je Jelizarov na Fejsbuku, priloživši kopiju svog pisma o ostavci.

Ostavka dolazi u trenutku kada se Ukrajina suočava sa političkim potresima nakon što je Zelenski smenio Fedorova, ministra odbrane koji je uživao veliko poštovanje i među pripadnicima vojske i među civilima zbog svog reformskog programa.

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom svog šestomesečnog mandata, Fedorov je uveo detaljan sistem analize nakon dejstava (After-Action Review) kako bi se proučavao svaki veliki ruski vazdušni napad, a blisko je sarađivao i sa regionalnim vojnim administracijama na jačanju protivvazdušne odbrane širom Ukrajine.

Fedorov je imenovao Jelizarova za zamenika komandanta Vazduhoplovnih snaga ubrzo nakon što je u januaru postao ministar odbrane, zbog njegovog uspeha u rukovođenju jedinicom Lazarova grupa (Lasar's Group), jednom od najefikasnijih jedinica za dronove specijalizovanih za visokoprecizne udare na ciljeve u okviru Nacionalne garde.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu Foto: X/ZelenskyyUa

Jelizarov je u svom pismu o ostavci naveo da ne namerava da nastavi službu u Oružanim snagama, uključujući ni službu u rezervnom sastavu.