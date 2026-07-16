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Potpuno nov nemački borbeni avion poleteo je ove nedelje prvi put sa piste u Bavarskoj, na jugoistoku zemlje.

U pitanju je prvi avion Jurofajter Tajfun napravljen po novom nemačkom standardu "Tranš 4", koji je proizveden u okviru nacionalnog programa nabavke koji Luftvafe (nemačko Ratno vazduhoplovstvo) naziva Projekat Kvadriga, izveštava Difens blog, prenosi Indeks.

"Erbas difens end spejs", evropska vazduhoplovna kompanija koja sklapa nemačke Jurofajtere u svojoj fabrici u Manhingu blizu Minhena, potvrdila je vest u objavi na društvenim mrežama.

Kompanija je dodala da su prve isporuke Luftvafeu zakazane za drugu polovinu ove godine.

Tehničke karakteristike i "superkrstarenje"

Jurofajter Tajfun, osmišljen 80-ih godina prošlog veka i operativan od 2003. godine, dvomotorni je supersonični borbeni avion koji su zajednički razvile Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija i Španija.

On ostaje okosnica vazduhoplovnih snaga nekoliko evropskih zemalja.

Avion pokreću dva motora "Jurodžet EJ200", od ​​kojih svaki proizvodi oko 90 kilonjutna potiska.

1/4 Vidi galeriju Novi nemački borbeni avion Jurofajter Tajfun "Tranš 4" Foto: FOCKE STRANGMANN / AFP / Profimedia

To mu daje snagu da održava let brži od zvuka bez stalne upotrebe takozvanog dodatnog sagorevanja (to jest, direktnog ubrizgavanja goriva koje dovodi do trenutnog skoka brzine aviona), što je retka sposobnost poznate kao superkrstarenje, koju poseduje vrlo malo borbenih aviona na svetu.

Nemačka trenutno koristi oko 138 Jurofajtera iz tri ranija proizvodna standarda, od "Tranš 1" do "Tranš 3".

Najstariji avion leti od početka 2000-ih i ima znatno ograničenije senzore i naoružanje u poređenju sa novijim modelima.

Može istovremeno da prati više ciljeva

Avion je opremljen novim tipom radara sa aktivnim elektronskim skeniranjem (AESA).

Ova tehnologija zamenjuje starije mehaničke rotirajuće radarske antene fiksnim nizom sastavljenim od stotina malih predajnika.

Svaki od njih može elektronski da usmeri radarski snop u mikrosekundama, bez fizičke rotacije.

Ova promena omogućava avionu da istovremeno prati više ciljeva, brže prelazi između skeniranja neba i zemlje i efikasnije se odupre neprijateljskom ometanju.

Nemačka verzija ovog radara naziva se ECRS Mk 1 i proizvodi je nemačka kompanija "Hensolt".

Prvi avion će stići sa konfiguracijom Step 0, što je u suštini raniji standard izvoznog radara sa nadograđenom antenom.

Naprednija verzija Step 1 očekuje se od sredine 2027. godine, prema Avijejšen viku, koji je pažljivo pratio program testiranja.

Planovi nabavke i šira potražnja

Nemačka je naručila 38 aviona "Tranš 4" još u novembru 2020. godine.

Prema sajtu Džejns koji prati vojna dešavanja u svetu, porudžbina uključuje oko 30 jednoseda i osam dvoseda za obuku, a namenjeni su da direktno zamene isti broj starijih aviona "Tranš 1".

Berlin se tu nije zaustavio i krajem prošle godine je potpisao poseban ugovor za dodatnih 20 Jurofajtera "Tranš 5".

Ovim se ukupan broj novih porudžbina za Nemačku povećava na 58 aviona, sa isporukama planiranim do 2030-ih.