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Jedanaest osoba je poginulo, a 19 je povređeno u požaru koji je tokom noći između srede i četvrtka izbio u domu za zbrinjavanje u Alžiru, glavnom gradu istoimene države.

Civilna zaštita saopštila je da su vatrogasci počeli intervenciju u 3:30 časova po lokalnom vremenu, piše BBC. Više od tri sata nakon početka akcije, gašenje požara i dalje je bilo u toku.

Na teren je upućeno deset vatrogasnih vozila i 16 vozila Hitne pomoći. Vlasti su saopštile da je tokom intervencije pet osoba sa invaliditetom zbrinuto i premešteno na bezbednu lokaciju.

Alžirski premijer Sifi Grib posetio je dve bolnice u Alžiru kako bi obišao osobe povređene u požaru. Državni mediji objavili su vest o poseti uz fotografiju premijera pored deteta koje leži u bolničkom krevetu.

Požar se dogodio u vreme kada Alžir pogađa toplotni talas. Prema izveštaju agencije AFP, u zemlji je tokom jedne sedmice zabeleženo gotovo 1.000 požara.

(Kurir.rs/BBC)

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