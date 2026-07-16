POŽAR U DOMU ZA ZBRINJAVANJE, 11 MRTVIH! Povređeno čak 19 ljudi, pet osoba sa invaliditetom zbrinuto i premešteno na bezbednu lokaciju! Užas u Alžiru! (VIDEO)
Jedanaest osoba je poginulo, a 19 je povređeno u požaru koji je tokom noći između srede i četvrtka izbio u domu za zbrinjavanje u Alžiru, glavnom gradu istoimene države.
Civilna zaštita saopštila je da su vatrogasci počeli intervenciju u 3:30 časova po lokalnom vremenu, piše BBC. Više od tri sata nakon početka akcije, gašenje požara i dalje je bilo u toku.
Na teren je upućeno deset vatrogasnih vozila i 16 vozila Hitne pomoći. Vlasti su saopštile da je tokom intervencije pet osoba sa invaliditetom zbrinuto i premešteno na bezbednu lokaciju.
Alžirski premijer Sifi Grib posetio je dve bolnice u Alžiru kako bi obišao osobe povređene u požaru. Državni mediji objavili su vest o poseti uz fotografiju premijera pored deteta koje leži u bolničkom krevetu.
Požar se dogodio u vreme kada Alžir pogađa toplotni talas. Prema izveštaju agencije AFP, u zemlji je tokom jedne sedmice zabeleženo gotovo 1.000 požara.
(Kurir.rs/BBC)