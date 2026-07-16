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Američka televizijska voditeljka Rejčel Menitof sa lokalne televizije KTLA iz Los Anđelesa pamtiće dugo uključenje uživo u program uživo, dok je iveštavala o talasu velikih vrućina koji je pogodio američki grad.

Snimak na kojem joj po vratu gmiže ogromna bubašvaba postao je viralan na društvenim mrežama.

Menitof je izveštavala iz kvarta Šerman Ouks kada se insekt počeo da se kreće gore-dole niz vrat.

On nije prekinula izveštaj, a kolege su pohvalile to što je bila tako mirna i pokušala da otrese insekta tek kada se uključenje završilo i bubašvaba već odletela.

- Ne znam da li je ona znala da je bubašvaba tu. Jel one lete? - upitala je voditeljka KTLA u studiju, na što joj kolega potvrdio da ovi insekti mogu da lete.

Menitof je kasnije na Instagramu u šali napisala da je bubašvaba "pokušala da joj ukrade slavu".

Njena smirenost oduševila je ljude na toj drupštvenoj mreži.

- Verujte mi, bilo je mnogo teže ignorisati buba švabu nego što je izgledalo. Nije bilo lako ostati pribrana - odgovorila je Menitof jednom od pratilaca na Instagramu.

I na Jutjubu su joj stigli komentari podrške.

- Ja bih vrištala iz sveg glasa. Zaslužuje povišicu zbog ovoga - glasio je jedan od komentara.