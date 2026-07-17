Slušaj vest

Argentinaje optužila britanski ratni brod za nezakonit ulazak u njene teritorijalne vode, samo nekoliko sati nakon pobede reprezentacije Argentine nad Engleskom u polufinalu Svetskog prvenstva.

U saopštenju objavljenom u sredu uveče, argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kirno optužio je Kraljevsku mornaricu za vojni upad u argentinske teritorijalne vode.

Foklandska/Malvinska ostrva Foto: Shutterstock

On je naveo da je brod HMS "Medway" ranije tokom jula ušao u argentinske vode, a da o tome nije zvanično obavestio argentinsku vladu. U saopštenju je istakao da je britanskoj ambasadi upućena "zvanična protestna nota" kojom je izražen "najoštriji protest" zbog tog poteza.

Međutim, britanska vlada odbacila je te optužbe, tvrdeći da je Argentina unapred bila obaveštena o planiranom putovanju broda, koje je bilo deo "rutinske logističke posete Čileu".

"Las Malvinas son Argentinas" ("Malvinska ostrva su argentinska") Foto: MB Media Solutions Ltd, MB Media Solutions / Alamy / Profimedia

- Činjenice su da smo unapred obavestili argentinsku vladu da će HMS Medway od 5. do 8. jula obaviti rutinsku logističku posetu Čileu kako bi podržao operacije Britanske antarktičke službe, koja doprema neophodne zalihe i opremu za naučna istraživanja na Antarktiku. Kraljevska mornarica uvek postupa u potpunosti u skladu sa međunarodnim pravom. Plovidba od Foklandskih ostrva do Čilea obavljena je najdirektnijom mogućom rutom, uzimajući u obzir bezbednosne i vremenske uslove kako bi isporuka bila izvršena na vreme - rekao je portparol britanskog premijera.

HMS Medway je patrolni brod klase River Batch 2, čija je matična baza na Foklandskim ostrvima.

Ovaj diplomatski spor usledio je nakon što su argentinski fudbaleri izazvali kontroverzu podigavši transparent sa natpisom "Las Malvinas son Argentinas" ("Malvinska/Foklandska ostrva su argentinska") posle pobede od 2:1 nad Engleskom u sredu uveče.

1/4 Vidi galeriju Identifikovani argentinski vojnici poginuli u Foklandskom ratu, porodice obišle grobove Foto: AP

Političke tenzije između Argentine i Velike Britanije zbog Foklandskih (Malvinskih) ostrva traju decenijama, a kulminirale su ratom 1982. godine, nakon što je Argentina napala ostrva, a Velika Britanija poslala flotu da ih istera sa ostrva, za vreme premijerke Margaret Tačer.

Buenos Ajres godinama polaže pravo na suverenitet nad Malvinskim ostrvima, koja se nalaze oko 13.000 kilometara od Velike Britanije i oko 480 kilometara od argentinske obale.

1/7 Vidi galeriju Margaret Tačer Foto: Profimedia / STEINER / AFP, Printscreen/Youtube, Profimedia / Peter Brooker

Uoči utakmice, potpredsednica Argentine Viktorija Viljaruel nazvala je Englesku "okupatorom" i "piratima koji su uzurpirali teritoriju", a nakon pobede objavila je poruku da "to nije bila samo još jedna utakmica", uz video-snimak na kojem se, kako se navodi, vide argentinski vojnici. Kasnije iste večeri podelila je fotografije reprezentativaca sa transparentom i poruku:

- Malvinska ostrva su argentinska! Zabranili su unošenje tog transparenta na stadion, ali su zaboravili da ih nosimo u krvi i srcu.

Argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kirno napisao je na društvenim mrežama:

- U diplomatiji se posao ne slavi glasno kao golovi, ali nas vodi isto uverenje - ponos što smo Argentinci i stalna odbrana naših interesa.

S druge strane, britanski ministar Piter Kajl ocenio je da je transparent bio "potpuno neprimeren" i pozvao Međunarodnu fudbalsku federaciju (FIFA) da pokrene istragu.

- Već sam bio otišao na spavanje kada je transparent iznet na teren, ali sam jutros video fotografije. Naravno da je to potpuno neprimereno. Politici nije mesto u fudbalu. To je jedno od osnovnih načela Svetskog prvenstva, ali o eventualnim posledicama sada treba da odluči FIFA. Svakako mislim da bi FIFA trebalo da istraži ovaj slučaj. Apsolutno - rekoa je Kajl.

1/4 Vidi galeriju Enco Fernandez na meču Engleska - Argentina Foto: Heuler Andley / DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Na pitanje o transparentu, iz Dauning strita podsetili su na raniju izjavu portparola premijera:

- Stav Ujedinjenog Kraljevstva je jasan - stanovnici ostrva su više puta izrazili želju da ostanu britanska teritorija i njihovo pravo na samoopredeljenje je od najvećeg značaja. Stanovnici Foklandskih ostrva su britanski državljani i imaju pravo da sami odlučuju o svojoj budućnosti.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Engleska - Argentina Foto: William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Argentinski navijači burno su proslavili pobedu, a pojedini su u blizini terena nosili transparent sa natpisom "Las Malvinas son Argentinas", ali je bilo i engleskih navijača koji su nosili zastave "britanskih Foklandskih ostrva".