Slušaj vest

Glavni inženjernuklearne elektrane Zaporožje, koja se nalazi pod ruskom kontrolom, poginuo je u ukrajinskom napadu dronom u blizini elektrane, saopštio je u sredu direktor ruske državne nuklearne korporacije Rosatom.

Aleksej Lihačov naveo je u saopštenju da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil na putu između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli glavni inženjer Aleksandar Jakovljev i vozač, piše The Moscow Times.

Ruske snage zauzele su elektranu na jugoistoku Ukrajine u prvim nedeljama rata. Od tada obe strane redovno optužuju jedna drugu za vojne aktivnosti koje ugrožavaju nuklearnu bezbednost.

Grad Enerhodar, u kojem živi većina zaposlenih u nuklearnoj elektrani, često je meta napada.

Lihačov je rekao da izostanak reakcije zapadnih zemalja na napade na elektranu "podstiče eskalaciju terorističkih akata ukrajinske vlade", dodajući da je u napadima na to područje u protekla dva i po meseca poginulo 13 ljudi, dok je 48 povređeno.

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosiosudio je incident, ali nije direktno pomenuo ni Ukrajinu ni Rusiju.

Grosi je rekao da ovaj događaj "predstavlja neprihvatljiv napad na elektranu i njeno rukovodstvo, koji ozbiljno ugrožava nuklearnu bezbednost". Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova napisala je na Telegramu:

- Ovo je zločin kijevskog režima koji Grosi konačno mora da vidi. Zahtevamo jasno saopštenje nadležnih međunarodnih tela, pre svega IAEA, kojim će osuditi ovo ubistvo - rekla je Zaharova.