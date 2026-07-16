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Bivši direktor italijanske kompanije za upravljanje auto-putevima Autostrade per l’Italia, Đovani Kasteluči, osuđen je na 12 godina zatvora zbog urušavanja mosta Morandi u Đenovi 2018. godine, u kojem su poginule 43 osobe. Tužioci su za njega tražili znatno dužu kaznu, izvestio je BBC.

1/7 Vidi galeriju Suđenje za urušavanje mosta Morandi u Đenovi 2018. godine. U toj nesreći živote su izgubile 43 osobe. Foto: Fabio Bussalino / Zuma Press / Profimedia

Kasteluči je bio jedan od 57 optuženih na suđenju u Đenovi. On već služi šestogodišnju zatvorsku kaznu zbog saobraćajne nesreće iz 2013. godine. Drugi visoki funkcioner kompanije, Mikele Donferi Miteli, osuđen je na 11 godina zatvora.

1/20 Vidi galeriju Srušeni most Morandi u Đenovi Foto: AP

Most se srušio tokom snažne kišne oluje usred turističke sezone, kada su automobili i kamioni pali sa velike visine na tlo.

Emanuel Dijaz, čiji je brat Henri poginuo u nesreći, izjavio je za italijansku televiziju da je "veoma zadovoljan" presudom. Egle Poseti, koja je u urušavanju izgubila sestru i njenu porodicu, smatra da je kazna od 12 godina zatvora izrečena Kastelučiju "prihvatljiva".

Aktuelni izvršni direktor kompanije Autostrade, Arigo Đana, danas je u otvorenom pismu objavljenom u velikim italijanskim dnevnim novinama uputio javno izvinjenje.

- Postupci i odluke nekih ljudi ostavili su neizbrisive ožiljke - napisao je Đana, koji je na čelo Autostradea došao prošle godine.

- Uputiti danas izvinjenje koje tada nije bilo izrečeno za nas predstavlja moralnu obavezu koja prevazilazi utvrđivanje pravne odgovornosti i tok pravde ka istini - dodao je.

1/9 Vidi galeriju Srušeni most Morandi u Đenovi Foto: AP, EPA

Autostrade i njegova podružnica ranije su postigli dogovor o korporativnoj odgovornosti. Platili su oko 30 miliona evra novčanih kazni. Time su kompanije izbegle suđenje kao pravna lica i moguće strože sankcije, uključujući isključenje iz javnih ugovora.