STIGLA PRESUDA ZA URUŠAVANJE MOSTA U ĐENOVI 2018. GODINE! Poginulo je 43 ljudi, a Italija se još seća STRAVIČNIH prizora posle TRAGEDIJE! (FOTO/VIDEO)
Bivši direktor italijanske kompanije za upravljanje auto-putevima Autostrade per l’Italia, Đovani Kasteluči, osuđen je na 12 godina zatvora zbog urušavanja mosta Morandi u Đenovi 2018. godine, u kojem su poginule 43 osobe. Tužioci su za njega tražili znatno dužu kaznu, izvestio je BBC.
Kasteluči je bio jedan od 57 optuženih na suđenju u Đenovi. On već služi šestogodišnju zatvorsku kaznu zbog saobraćajne nesreće iz 2013. godine. Drugi visoki funkcioner kompanije, Mikele Donferi Miteli, osuđen je na 11 godina zatvora.
Most se srušio tokom snažne kišne oluje usred turističke sezone, kada su automobili i kamioni pali sa velike visine na tlo.
Emanuel Dijaz, čiji je brat Henri poginuo u nesreći, izjavio je za italijansku televiziju da je "veoma zadovoljan" presudom. Egle Poseti, koja je u urušavanju izgubila sestru i njenu porodicu, smatra da je kazna od 12 godina zatvora izrečena Kastelučiju "prihvatljiva".
Aktuelni izvršni direktor kompanije Autostrade, Arigo Đana, danas je u otvorenom pismu objavljenom u velikim italijanskim dnevnim novinama uputio javno izvinjenje.
- Postupci i odluke nekih ljudi ostavili su neizbrisive ožiljke - napisao je Đana, koji je na čelo Autostradea došao prošle godine.
- Uputiti danas izvinjenje koje tada nije bilo izrečeno za nas predstavlja moralnu obavezu koja prevazilazi utvrđivanje pravne odgovornosti i tok pravde ka istini - dodao je.
Autostrade i njegova podružnica ranije su postigli dogovor o korporativnoj odgovornosti. Platili su oko 30 miliona evra novčanih kazni. Time su kompanije izbegle suđenje kao pravna lica i moguće strože sankcije, uključujući isključenje iz javnih ugovora.
Novi most, koji je projektovao italijanski arhitekta rođen u Đenovi, Renzo Pijano, otvoren je 2020. godine.