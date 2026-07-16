SNAŽAN ZEMLJOTRES NA NOVOM ZELANDU! Izdato upozornje na cunami, zgrade se zatresle! Stanovništvo pozvano na EVAKUACIJU!
Zemljotres magnitude 5,9 stepeni po Rihteru pogodio je grad Te Anau na Južnom ostrvu Novog Zelanda, zatresao zgrade i naveo vlasti da nakratko izdaju upozorenje na cunami.
Epicentar zemljotresa bio je oko 40 kilometara severno od Te Anaua, ulaza u turistički popularnu oblast Fjordland, prema podacima novozelandske Nacionalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama (NEMA).
Nije bilo neposrednih izveštaja o povređenima niti materijalnoj šteti.
Zemljotres se dogodio u 21:14 časova po lokalnom vremenu. Vlasti su prvobitno procenile njegovu jačinu na 6,3 stepena, a NEMA je izdala upozorenje na cunami i pozvala stanovnike priobalnih područja na evakuaciju.
Nakon što je magnituda naknadno smanjena na 5,9, upozorenje je ublaženo, a vlasti su savetovale oprez. Ubrzo nakon toga upozorenje je u potpunosti ukinuto.
(Kurir.rs/Index.hr)