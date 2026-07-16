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Zemljotres magnitude 5,9 stepeni po Rihteru pogodio je grad Te Anau na Južnom ostrvu Novog Zelanda, zatresao zgrade i naveo vlasti da nakratko izdaju upozorenje na cunami.

Epicentar zemljotresa bio je oko 40 kilometara severno od Te Anaua, ulaza u turistički popularnu oblast Fjordland, prema podacima novozelandske Nacionalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama (NEMA).

Novi Zeland
Zemljotres na Novom Zelandu Foto: X/Printscreen

Nije bilo neposrednih izveštaja o povređenima niti materijalnoj šteti.

Zemljotres se dogodio u 21:14 časova po lokalnom vremenu. Vlasti su prvobitno procenile njegovu jačinu na 6,3 stepena, a NEMA je izdala upozorenje na cunami i pozvala stanovnike priobalnih područja na evakuaciju.

Nakon što je magnituda naknadno smanjena na 5,9, upozorenje je ublaženo, a vlasti su savetovale oprez. Ubrzo nakon toga upozorenje je u potpunosti ukinuto.

(Kurir.rs/Index.hr)

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