VIŠE OD 1,42 MILIONA VOJNIKA, 12.000 TENKOVA I 411.000 DRONOVA: Ukrajina objavila novi bilans ruskih gubitaka od početka rata
Ministarstvo odbrane Ukrajine objavilo je na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X najnoviji operativni izveštaj o procenjenim gubicima ruske vojske u ratu.
Uz objavu je podeljen citat ukrajinskog pesnika Tarasa Ševčenka: "Keep fighting—you are sure to win! God helps you in your fight!"
Više od 1,42 miliona poginulih i ranjenih, tvrdi Kijev
Prema navodima ukrajinskog Ministarstva odbrane, Rusija je od početka rata izgubila oko 1.424.620 pripadnika ljudstva, što je za 1.340 više nego u prethodnom dnevnom izveštaju.
U istom periodu, kako tvrdi Kijev, ruske snage ostale su bez još tri tenka, dva oklopna borbena vozila, 66 artiljerijskih sistema, 1.801 bespilotne letelice, 420 vozila i cisterni za gorivo, kao i 12 bespilotnih kopnenih sistema.
Ukupni procenjeni gubici, prema ukrajinskim podacima, iznose 12.144 tenka, 24.940 oklopnih borbenih vozila, 46.019 artiljerijskih sistema, 437 aviona, 353 helikoptera i 4.906 krstarećih raketa.
Rusija ne potvrđuje ukrajinske procene
Operativni izveštaji koje svakodnevno objavljuje ukrajinsko Ministarstvo odbrane predstavljaju procene Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine i odnose se na ukupne ruske gubitke od početka rata.
Ruska strana ne potvrđuje ove brojke i redovno osporava procene koje objavljuje Kijev, zbog čega ih nije moguće nezavisno verifikovati u uslovima aktivnog oružanog sukoba.
(Kurir.rs/A.V.)