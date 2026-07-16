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Ministarstvo odbrane Ukrajine objavilo je na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X najnoviji operativni izveštaj o procenjenim gubicima ruske vojske u ratu.

Uz objavu je podeljen citat ukrajinskog pesnika Tarasa Ševčenka: "Keep fighting—you are sure to win! God helps you in your fight!"

Više od 1,42 miliona poginulih i ranjenih, tvrdi Kijev

Prema navodima ukrajinskog Ministarstva odbrane, Rusija je od početka rata izgubila oko 1.424.620 pripadnika ljudstva, što je za 1.340 više nego u prethodnom dnevnom izveštaju.

U istom periodu, kako tvrdi Kijev, ruske snage ostale su bez još tri tenka, dva oklopna borbena vozila, 66 artiljerijskih sistema, 1.801 bespilotne letelice, 420 vozila i cisterni za gorivo, kao i 12 bespilotnih kopnenih sistema.

Ukupni procenjeni gubici, prema ukrajinskim podacima, iznose 12.144 tenka, 24.940 oklopnih borbenih vozila, 46.019 artiljerijskih sistema, 437 aviona, 353 helikoptera i 4.906 krstarećih raketa.

Rusija ne potvrđuje ukrajinske procene

Operativni izveštaji koje svakodnevno objavljuje ukrajinsko Ministarstvo odbrane predstavljaju procene Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine i odnose se na ukupne ruske gubitke od početka rata.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije