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Invazivna vrsta ribe izaziva haos u ekonomiji jednog prelepog turističkog odredišta omiljenog među britanskim turistima, dok njen smrtonosni otrov i snažne vilice izazivaju strah među lokalnim stanovništvom.

Ružna otrovna riba sa zubima koji mogu da smrve kosti pravi velike probleme na slikovitom mediteranskom ostrvu.

Srebrnoobraza naduvarka (silver-cheeked toadfish) izuzetno je opasna vrsta ribe koja prirodno nastanjuje Indijski i Tihi okean.

Reč je o veoma otrovnoj naduvarki čiji je toksin toliko snažan da morski biolozi upozoravaju da je ne treba dodirivati čak ni u rukavicama.

Foto: BOUGIOTIS EVANGELOS/ANA-MPA

Otrovna riba širi se Mediteranom

Njen otrov je toliko jak da i najmanji kontakt sa golom kožom može izazvati mučninu i probleme sa disanjem. Iako potiče iz Indijskog i Tihog okeana, ova invazivna vrsta sve je prisutnija u vodama Mediterana. Posebno je pogodila grčko ostrvo Krit, gde ozbiljno ugrožava egzistenciju lokalnih ribara.

Dodatnu paniku izazvali su lažni AI snimci koji preuveličavaju opasnost od ove ribe i prikazuju je kako grize drvo i limenke gaziranih pića. Ipak, uprkos tome što su ti snimci lažni, riba zaista nanosi ozbiljnu štetu stanovnicima ostrva i grčkoj privredi.

Ribari trpe ogromnu štetu

Samostalni ribari na Kritu sada gube i do 30 odsto godišnjih prihoda. Naduvarke upadaju u njihove mreže, a šteta po jednom ribarskom plovilu može dostići i 20.000 evra godišnje. Gubici nisu posledica samo manjeg ulova, već i skupih popravki pocepanih mreža.

Ove otrovne ribe narušavaju krhki ekosistem Mediterana, zbog čega je grčka vlada bila primorana da reaguje. Vlasti sada ribarima isplaćuju do 5,33 evra po kilogramu ulovljenih primeraka kako bi smanjile njihovu brojnost.

Kritski ribar Jorgos Kirijakak opisao je koliko je situacija postala ozbiljna.

"Došlo je dotle da jednog dana odemo u ribolov, a naredna tri dana provedemo popravljajući mreže", rekao je on.

Stručnjaci upozoravaju da će populacija ove vrste u Mediteranu nastaviti da raste. Ove neobične ribe mogu da narastu do oko 1,2 metra dužine i dostignu težinu od oko devet kilograma. Zanimljivo je da su u Mediteranu zabeleženi primerci veći nego u njihovom prirodnom staništu u Indijskom i Tihom okeanu.

Razlog za to je, prema naučnicima, niža temperatura Mediteranskog mora. U hladnijoj vodi ribama je potrebno manje kiseonika za održavanje životnih funkcija, pa više energije mogu da usmere na rast.

Helenski centar za istraživanje mora (HCMR) pozvao je građane da ne paniče zbog prisustva ove invazivne vrste.