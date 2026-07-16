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Šest civila ranjeno je u ruskom granatiranju Hersonske oblasti, koje je izvedeno različitim vrstama naoružanja, saopštilo je Regionalno tužilaštvo Hersonske oblasti.

Kako prenosi Ukrinform, ruska vojska je tokom dana napadala naselja u ovoj oblasti koristeći avijaciju, artiljeriju i bespilotne letelice. Prema podacima zaključno sa 17.30 časova po lokalnom vremenu, u napadima je povređeno šest osoba.

Iz tužilaštva navode da je po jedna osoba povređena u naseljima Mikilske i Krasnosilske, dok su četiri stanovnika Hersona zadobila povrede. Među ranjenima u Hersonu nalazi se i jedan zdravstveni radnik.

Ruski napad na Herson Foto: Drustvene Mreže

Oštećene zgrade, vozila i škola

U ruskim napadima oštećeni su stambeni objekti, jedna obrazovna ustanova, vozilo Hitne pomoći, moped i nekoliko putničkih automobila.

Regionalno tužilaštvo pokrenulo je pretkrivičnu istragu zbog sumnje na počinjenje ratnih zločina, u skladu sa članom 438 Krivičnog zakonika Ukrajine.

Podsetimo, prema ranijim podacima Ukrinforma, u ruskim napadima na Hersonsku oblast 15. jula jedna osoba je poginula, dok je 19 ljudi povređeno.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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