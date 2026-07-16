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Sirijske vlasti saopštile su danas da su sprečile pokušaj krijumčarenja velike količine naprednog naoružanja i projektila preko granice sa Irakom, za koje tvrde da je bilo namenjeno libanskom Hezbolahu.

Prema saopštenju sirijskog Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je prenela državna novinska agencija SANA, bezbednosne snage su u blizini granice sa Irakom zaustavile sumnjivo vozilo, nakon čega je izvršen detaljan pretres.

Sirija Foto: EPA Mohammed Al Rifai, MOHAMMED AL RIFAI/EPA

Zaplenjeni projektili, rakete i dronovi

Tom prilikom pronađena je velika količina oružja, među kojima su projektili dugog dometa, protivtenkovske vođene rakete i bespilotne letelice.

Na fotografijama koje je objavila SANA vidi se da je među zaplenjenim naoružanjem bilo protivtenkovskih sistema, kao i velikog broja FPV dronova navođenih putem optičkih vlakana, koje je Hezbolah ranije koristio u napadima na izraelske snage na jugu Libana.

Istraga u toku, traga se za organizatorima

Pozivajući se na preliminarne rezultate istrage i dokaze prikupljene na licu mesta, sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je pošiljka trebalo da prođe kroz Siriju pre nego što bude isporučena Hezbolahu u Libanu.

Kako se navodi, istraga je u toku, a nadležne službe rade na identifikaciji svih osoba umešanih u pokušaj krijumčarenja, kao i na razbijanju mreža koje stoje iza ove operacije.

(Kurir.rs/Klix.ba)

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