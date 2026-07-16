VELIKA AKCIJA BEZBEDNOSNIH SLUŽBI Presretnuta pošiljka oružja namenjena Hezbolahu! Odmah se oglasile vlasti
Sirijske vlasti saopštile su danas da su sprečile pokušaj krijumčarenja velike količine naprednog naoružanja i projektila preko granice sa Irakom, za koje tvrde da je bilo namenjeno libanskom Hezbolahu.
Prema saopštenju sirijskog Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je prenela državna novinska agencija SANA, bezbednosne snage su u blizini granice sa Irakom zaustavile sumnjivo vozilo, nakon čega je izvršen detaljan pretres.
Zaplenjeni projektili, rakete i dronovi
Tom prilikom pronađena je velika količina oružja, među kojima su projektili dugog dometa, protivtenkovske vođene rakete i bespilotne letelice.
Na fotografijama koje je objavila SANA vidi se da je među zaplenjenim naoružanjem bilo protivtenkovskih sistema, kao i velikog broja FPV dronova navođenih putem optičkih vlakana, koje je Hezbolah ranije koristio u napadima na izraelske snage na jugu Libana.
Istraga u toku, traga se za organizatorima
Pozivajući se na preliminarne rezultate istrage i dokaze prikupljene na licu mesta, sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je pošiljka trebalo da prođe kroz Siriju pre nego što bude isporučena Hezbolahu u Libanu.
Kako se navodi, istraga je u toku, a nadležne službe rade na identifikaciji svih osoba umešanih u pokušaj krijumčarenja, kao i na razbijanju mreža koje stoje iza ove operacije.
(Kurir.rs/Klix.ba)