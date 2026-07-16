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Ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev, koji je preživeo pokušaj atentata u Monaku, optužio je ukrajinsku vojnu obaveštajnu službu (HUR) da stoji iza napada.

U svom prvom javnom obraćanju nakon eksplozije koja je potresla ovu kneževinu, Jermolajev je naveo da su u pokušaj njegovog ubistva bili umešani aktivni i bivši pripadnici HUR-a. U napadu je on povređen, dok je njegova partnerka zadobila teške povrede opasne po život.

"Na osnovu dokaza kojima raspolažemo tokom istrage, nemamo nikakvu sumnju da su aktivni pripadnici Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, poznate kao HUR, bili direktno umešani u pokušaj atentata", navodi se u saopštenju koje su objavili njegovi advokati.

1/11 Vidi galeriju Monako Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/X, VALERY HACHE / AFP / Profimedia, SEBASTIEN NOGIER/EPA

Francuska istraga: Osumnjičena poginula nekoliko dana kasnije

Francuski istražitelji identifikovali su Anastasiju Berezovsku, ukrajinsku državljanku, kao osobu osumnjičenu da je postavila eksplozivnu napravu na javnom mestu. Bomba je eksplodirala u trenutku kada je Jermolajev izašao iz zgrade sa partnerkom i njihovim trinaestogodišnjim sinom.

Foto: Printscreen/Facebook, Interpol

Nekoliko dana nakon napada Berezovska je pronađena mrtva u blizini Kijeva. Ukrajinske vlasti uhapsile su dvojicu osumnjičenih za njeno ubistvo – oficira HUR-a Vladislava Reuta i bivšeg pripadnika policije Oleksandra Žikoviča.

Na saslušanju pred sudom u Kijevu prošlog četvrtka Reut je tvrdio da je upravo Žikovič odgovoran za ubistvo Berezovske. Prema navodima tužilaštva, njih dvojica su je pod pretnjom oružjem ubacili u automobil, odvezli u šumu kod sela Juriv, oko 60 kilometara zapadno od Kijeva, gde je ubijena.

Tužilaštvo tvrdi da je reč o "odmetnutom" obaveštajcu

Ukrajinsko tužilaštvo pokušava da slučaj predstavi kao delo pojedinca iz obaveštajne službe, navodeći da je Reut prikrio kontakte sa Berezovskom i delovao bez znanja ili odobrenja rukovodstva HUR-a.

Međutim, Jermolajev odbacuje takvu verziju događaja.

"Prema dokazima kojima trenutno raspolažemo, zavera nije obuhvatala samo neposredne izvršioce i organizatore, već i aktivne pripadnike HUR-a povezane sa njima, uključujući osobe bliske sadašnjem i bivšem rukovodstvu agencije", naveo je on.

Jermolajev je dodao da je eksplozija bila toliko snažna da je uništila čelične ograde i kamene stepenice ispred njegove kuće.

"Ovo nije bilo upozorenje. Bio je to pokušaj da ubiju ne samo mene, već i moju porodicu", poručio je.

Prema njegovim rečima, partnerka Ana zadobila je "katastrofalne i nepovratne povrede", dok je njihov sin pretrpeo opekotine, prelome i druge teške povrede.

"I dalje se nalazim na intenzivnoj nezi i tek započinjem dug proces oporavka", rekao je.

Motiv napada i dalje nepoznat

Ovaj slučaj predstavlja ozbiljan problem za ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i mogao bi da zakomplikuje odnose Kijeva sa evropskim partnerima ukoliko optužbe o umešanosti HUR-a dobiju dodatnu potvrdu.

Motiv pokušaja atentata za sada nije poznat. Ukrajina je 2023. godine uvela sankcije Jermolajevu, jednom od najbogatijih biznismena u zemlji, čije je bogatstvo Forbes procenio na oko 220 miliona dolara. Kijev ga je optužio da je nastavio trgovinu alkoholom na teritoriji Krima pod ruskom kontrolom i da je ruskom budžetu uplatio višemilionske poreze.

Ukrajinske službe su prethodnih godina izvele više atentata eksplozivnim napravama na visoke ruske vojne zvaničnike i proruske funkcionere na teritoriji Rusije, ali do sada nije zabeležen sličan napad na teritoriji neke evropske države.