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Evropska unija dozvoliće Ukrajini da deo sredstava iz odbrambenog zajma iskoristi za nabavku kineskih komponenti za dronove, uprkos tome što Brisel optužuje Peking da podržava ruski vojno-industrijski kompleks. Odluka pokazuje da evropska industrija još nema kapacitete da u potpunosti zadovolji potrebe Kijeva.

Kako piše Financial Times, Ukrajina je dobila posebno izuzeće za deo prve tranše vredne 5,9 milijardi evra iz ukupnog paketa od 60 milijardi evra namenjenog odbrambenim nabavkama. Time joj je omogućeno da kupi kineske delove za bespilotne letelice kojih trenutno nema u dovoljnim količinama na evropskom tržištu.

1/7 Vidi galeriju Napad dronovima na naftni terminal u Sankt Peterburgu Foto: Printskrin

Evropa i dalje zavisi od kineskih komponenti

Odluka dodatno ukazuje na zavisnost evropske odbrambene industrije od Kine u pojedinim ključnim segmentima, uprkos naporima EU da razvije sopstvene proizvodne kapacitete i osnaži domaću vojnu industriju.

Istovremeno, Brisel optužuje Peking da je jedan od glavnih snabdevača ruskog vojno-industrijskog kompleksa i da na taj način doprinosi nastavku rata u Ukrajini. Međutim, evropski zvaničnici priznaju da i ukrajinska proizvodnja naoružanja u velikoj meri zavisi od kineskih komponenti.

Brisel: Izuzeća su moguća u hitnim slučajevima

Portparol Evropske komisije izjavio je da su odstupanja od pravila moguća samo u „izuzetno retkim slučajevima“, kako bi se što brže odgovorilo na hitne potrebe Ukrajine.

1/6 Vidi galeriju Napad dronovima na Rusiju Foto: Printskrin

On je dodao da EU intenzivno radi na jačanju sopstvene odbrambene industrije kako bi u što kraćem roku mogla sama da proizvodi potrebne komponente.

Ukrajinski zvaničnici navode da dronovi danas izazivaju oko 80 odsto ruskih gubitaka na frontu, dok trenutna potražnja za bespilotnim letelicama i njihovim delovima znatno premašuje proizvodne mogućnosti Ukrajine i njenih saveznika.

Pravila dozvoljavaju izuzetak uz odobrenje Brisela

Prema pravilima programa EU, odbrambeni proizvodi finansirani evropskim sredstvima uglavnom moraju biti proizvedeni u državama članicama, Ukrajini ili drugim odobrenim partnerskim zemljama, poput Kanade. Ostale države mogu se uključiti ukoliko zaključe bezbednosno partnerstvo sa Evropskom unijom i pruže značajnu podršku Kijevu, što je Ujedinjeno Kraljevstvo učinilo ove sedmice.

Za dobavljače van odobrenih kategorija važi ograničenje prema kojem najviše 35 odsto vrednosti ugovora može da se odnosi na komponente iz trećih zemalja. Ipak, ukoliko potrebna oprema ne može da se nabavi na vreme ili u dovoljnim količinama od prihvatljivih dobavljača, Ukrajina može da zatraži posebno odobrenje Evropske komisije za kupovinu na drugim tržištima.