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Portoriko je danas najavio mere restrikcije vode zbog suše, nakon što je guverner te američke teritorije uveo vanredno stanje.

Hiljade ljudi u severoistočnom delu ostrva suočavaju se sa periodima restrikcije vode u trajanju od 48 sati, počev od petka, izjavio je izvršni direktor ostrvske uprave za vodovod i kanalizaciju Luis Gonzales.

Program restrikcije uticaće na nekoliko naselja u gradovima Kanovanas i Rio Grande, dok temperature nastavljaju da rastu.

Gonzales je za restrikcije vode okrivio nedostatak kiše, iako su ozbiljne nestašice počele da pogađaju neka od najnaseljenijih područja ostrva više meseci pre početka suše, a nadležni još uvek nisu utvrdili uzrok problema.

Prekidi u snabdevanju naveli su gradonačelnicu San Huana da krajem maja tuži ostrvsku Upravu za vodovod i kanalizaciju, pri čemu je guvernerka Dženifer Gonzales priznala da infrastruktura te službe decenijama nije adekvatno održavana, niti su u nju ulagana sredstva.

Prema podacima američkog sistema za praćenje suše (U.S. Drought Monitor), 14 odsto teritorije Portorika trenutno je zahvaćeno ozbiljnom sušom, a još 59 odsto umerenom sušom, što predstavlja porast u odnosu na 18 odsto krajem juna.

Procenjuje se da oko 2,3 miliona ljudi, od ukupno 3,2 miliona stanovnika Portorika, trenutno živi u regionu pogođenom sušom.

Kurir.rs/Beta

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