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Šesnaestogodišnji mladić sa hrvatskim državljanstvom, koji je 8. jula nožem teško ranio dve trinaestogodišnje učenice u gimnaziji u Šongauu u Gornjoj Bavarskoj, pre napada je na internetu objavio manifest na 19 stranica, ispunjen nasilnim fantazijama, veličanjem masovnih ubica, rasizmom i mržnjom prema ženama, piše nemački Špigl.

Prema navodima lista, tinejdžer je prvobitno planirao da izvrši napad vatrenim oružjem, ali pištolj izrađen pomoću 3D štampača nije funkcionisao. Nastavnici i policija savladali su ga 17 minuta nakon početka napada.

Još prošle godine bio je prijavljen zbog dva incidenta u kojima je pretio drugim učenicima i na društvenim mrežama veličao masovne pucnjave u školama. Nakon toga prebačen je u drugu školu koja se nalazi u istoj zgradi. Trenutno se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je izvršio napad iz ekstremističkih motiva.

Foto: EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Jedan od ključnih dokaza u istrazi jeste njegov manifest od 19 stranica, u kojem se više puta pominju teroristi, masovne ubice i ekstremni desničari. Istražitelji smatraju da bi to moglo da ukazuje na povezanost sa internet zajednicama koje veličaju ekstremističko nasilje i podstiču imitiranje takvih zločina.

Stručnjaci: Manifest nosi obeležja incel ideologije

Stručnjak za ekstremizam Tilo Maneman ocenio je da sadržaj manifesta ukazuje na moguću povezanost autora sa incel zajednicom i takozvanim "true crime" internet forumima, na kojima se glorifikuju nasilje i mizoginija.

U tekstu autor piše o "snažnoj želji za ubijanjem", iznosi nasilne fantazije i koristi uvredljive izraze za žene, nazivajući ih pogrdnim imenima i tvrdeći da su napadi na njih opravdani. Iako navodi da nije incel, stručnjaci smatraju da veliki deo njegovih stavova odgovara upravo toj ideologiji.

Veronika Kraher, koja godinama proučava incel pokret, rekla je za Špigl da jezik i struktura manifesta snažno podsećaju na tekst Eliota Rodžera, koji je 2014. godine ubio šestoro ljudi u Kaliforniji pre nego što je izvršio samoubistvo.

Kako navodi list, mladić piše i o vršnjačkom nasilju, problemima u porodici i neuzvraćenoj ljubavi, dok odgovornost za sopstvene probleme prebacuje na druge, pre svega na žene. Prema sadržaju manifesta, njegova prvobitna namera bila je da napadne upravo žene, iako će tokom sudskog postupka morati da bude utvrđeno da li bi napao i muškarce da su mu se našli na putu.

Hvalio teroristu iz Krajstčerča

Autor manifesta sebe opisuje kao desničara i iznosi islamofobne i antisemitske stavove, ali tvrdi da ne podržava nijednu političku stranku, uključujući i Alternativu za Nemačku (AfD).

Posebno je veličao Brentona Taranta, teroristu koji je 2019. godine ubio 51 osobu u napadu na dve džamije u novozelandskom Krajstčerču, koji je prenosio uživo preko interneta.