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Indija je naložila svojim brodarskim kompanijama da do daljeg ne šalju pomorce na brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, zbog pogoršane bezbednosne situacije u regionu.

Kako je saopštila Generalna uprava za pomorstvo Indije, nova raspoređivanja indijskih pomoraca na plovila koja prolaze ovom strateški važnom pomorskom rutom biće obustavljena do daljeg.

Indija je treći najveći dobavljač pomoraca na svetu, a prema zvaničnim podacima, više od 300.000 Indijaca radi na trgovačkim brodovima širom sveta.

Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Dvojica pomoraca poginula u napadima

Prema podacima indijskih vlasti, dvojica indijskih pomoraca poginula su u napadima na brodove u regionu tokom prethodna tri dana, dok je i ranije bilo žrtava među indijskim državljanima.

Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Zbog sve većih bezbednosnih rizika, vlasti su odlučile da privremeno zabrane nova upućivanja pomoraca na brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz.

Više od 15.000 pomoraca i dalje zarobljeno

Generalni sekretar Sindikata pomoraca Indije Manoj Jadav izjavio je da se više od 15.000 indijskih pomoraca i dalje nalazi zapadno od Ormuskog moreuza, gde su izloženi opasnosti zbog sukoba.

"Možemo da sprečimo slanje novih posada u ta područja. Ali šta je sa hiljadama pomoraca koji su i dalje zarobljeni u tim smrtonosnim vodama i čiji su životi ugroženi? Šta vlada čini da ih evakuiše?", rekao je Jadav za Rojters.

(Kurir.rs/Reuters)

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