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Zvaničnici elitne akrobatske eskadrile američke mornarice "Blue Angels" saopštili su da je pokrenuta interna provera nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak aviona koji je u sredu ujutru veoma nisko preleteo iznad posetilaca na plaži Pensakola Bič na Floridi.

U saopštenju se navodi da je tokom prilaznog manevra jedan od aviona leteo niže nego što je predviđeno standardnim procedurama, zbog čega je snažan vazdušni udar poremetio stvari na plaži i razbacao ležaljke i suncobrane.

Posetioci ostali u šoku

Lokalna televizija WEAR prenela je da se incident dogodio tokom tradicionalne manifestacije "Breakfast with the Blues".

"Dolazim već deset godina i nikada nisam videla ovakav prelet. Bukvalno sam pomislila da će nas 'Blue Angelsi' pregaziti, ali je bilo neverovatno", rekla je Ešli Korn za WEAR.

Iz eskadrile su poručili da im je bezbednost stanovnika, posetilaca i pilota apsolutni prioritet.

"Rukovodstvo tima razmatra okolnosti ovog manevra i sprovodi detaljnu bezbednosnu proveru kako bi se utvrdilo da su sve operacije izvedene u skladu sa strogim bezbednosnim standardima američke mornarice i Savezne uprave za vazduhoplovstvo (FAA)", navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/ABC News)

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