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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski suočio se sa novom političkom krizom nakon što je, u okviru velike rekonstrukcije vlade, smenio ministra odbrane Mihajla Fedorova.

Odluka je izazvala burne reakcije u javnosti, među vojnim analitičarima i zapadnim partnerima, budući da je Fedorov za samo šest meseci mandata bio jedan od glavnih zagovornika reforme vojske i razvoja naprednih vojnih tehnologija.

Mnogi smatraju da je upravo pod njegovim vođstvom značajno unapređena upotreba bespilotnih letelica, koje poslednjih meseci zadaju ozbiljne probleme ruskim snagama.

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zelenski: Sukob sa Sirskim postao je neodrživ

Prema pisanju Ukrajinske pravde, jedan od poslanika vladajuće stranke Sluga naroda rekao je da je predsedniku bilo veoma teško da objasni odluku o smeni Fedorova.

"Bilo je očigledno da je predsedniku bilo veoma teško da govori o tome. Desetak minuta je tražio prave reči, pažljivo birao formulacije i pokušavao da objasni svoju odluku. Sve je zvučalo racionalno, ali bilo je jasno da mu je smena Fedorova bila izuzetno težak korak."

Većina poslanika, navodi list, nije bila iznenađena promenama u vladi, jer su mnoga imena već bila poznata, dok su ostala prvi put predstavljena na sastanku.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Prema izvorima Ukrajinske pravde, Zelenski je objasnio da više nije mogao da toleriše dugotrajan sukob između ministra odbrane i vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog.

"Njih dvojica žive u dva različita sveta. Mihajlo Fedorov želi da sve digitalizuje i izgradi sistem zasnovan na tehnologiji. Vojska samo želi da bude saslušana. Traže nabavku jedne vrste oružja, a on to odbija i finansira drugo. Jednostavno su prestali da slušaju jedan drugog."

"Postalo je apsurdno"

Drugi izvor opisao je još oštrije reči koje je, kako tvrdi, Zelenski izgovorio na sastanku.

"Postalo je apsurdno. Sirski bi došao i rekao: 'Fedorov ne obezbeđuje ništa za određene operacije.' Zatim bi došao Fedorov i odgovorio: 'Obezbedili smo sve, samo oni to koriste pogrešno, na pogrešan način i na pogrešnim mestima.' I tako se sve vrtelo ukrug."

Kako navodi Ukrajinska pravda, Zelenski je poručio da želi da obnovi saradnju između Ministarstva odbrane i Generalštaba.

"Ne mogu da dozvolim da Ministarstvo odbrane i Generalštab ratuju međusobno dok je zemlja u ratu. U idealnom slučaju trebalo bi zameniti obe strane. Ali to ne mogu da uradim istovremeno."

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Predsednik je, prema istim izvorima, zamerio Fedorovu i to što nije sproveo najavljenu reformu sistema mobilizacije. Zbog toga planira da za novog ministra odbrane predloži Igora Klimenka, od koga očekuje da uvede red u sistem regrutacije.

"Rekao je da će, ako Vladimir Putin 23. septembra proglasi opštu mobilizaciju, malo ko više razmišljati o digitalnim reformama. Pre toga moramo da rešimo pitanje mobilizacije."

Fedorov: Sirski je blokirao sve naše inicijative

Ukrajinska pravda ocenjuje da se Zelenski našao između dve potpuno različite vizije vođenja rata, dok su dodatni pritisak stvarale interesne grupe unutar ukrajinske odbrambene industrije koje su izgubile pristup unosnim vojnim ugovorima.

Na kraju je predsednik odlučio da zadrži postojeću komandnu strukturu vojske, što mnogi tumače kao pobedu Sirskog.

Glavni dopisnik Financial Timesa iz Kijeva Kristofer Miler objavio je da je Fedorov novinarima potvrdio da je bio u sukobu sa Sirskim i da je ranije predlagao Zelenskom da smeni vrhovnog komandanta, ali da je predsednik to odbio.

Prema Milerovim navodima, Sirski je potom postavio ultimatum i zatražio da Fedorov bude smenjen.

"Kada je predsednik rekao da ne planira da smeni Sirskog, rekao sam da prihvatam njegovu odluku kao vrhovnog komandanta i da ću naučiti da sarađujem sa njim. Međutim, suočili smo se sa potpunom blokadom svih naših inicijativa. Sirski nije spreman da se otvoreno suoči sa problemima."

"General je izgledao više zabrinut zbog ljudi koji navodno vode kampanje protiv njega."

"Postavio je ultimatum. Umesto da zajedno tražimo način kako da asimetrično porazimo Rusiju, on je razmišljao kako da podeli zemlju."

Fedorov je ipak priznao da Sirskom pripadaju velike zasluge za odbranu Ukrajine tokom prvih meseci ruske invazije 2022. godine.

"Spasao je našu zemlju 2022. godine. Ali rat se promenio, a Sirski se nije promenio zajedno s njim."

U međuvremenu, predsednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk potvrdio je da je Zelenski za novog premijera predložio Sergeja Koreckog, izvršnog direktora kompanije Naftogaz.

Prema ocenama medija, Zelenski se našao u veoma nezgodnoj političkoj situaciji. Značajan deo javnosti i medija stao je uz Fedorova, dok se sve glasnije govori i o mogućim predsedničkim izborima, za čije bi održavanje tokom rata bilo neophodno menjati Ustav.