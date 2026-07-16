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Poljsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv osamnaestogodišnjeg državljanina Ukrajine zbog sumnje da je, po nalogu ruske obaveštajne službe, sprovodio sabotaže sa ciljem izazivanja sukoba između Poljaka i Ukrajinaca, prenosi BBC.

Osumnjičeni, koji je u skladu sa poljskim zakonima identifikovan samo kao Ilja K, tereti se za ukupno 47 krivičnih dela izvršenih između novembra 2024. i avgusta 2025. godine, kada je uhapšen.

Prema navodima istrage, među njegovim aktivnostima bilo je skrnavljenje spomenika posvećenih poljskim žrtvama Ukrajinske ustaničke armije (UPA), koja je tokom Drugog svetskog rata odgovorna za masakr desetina hiljada Poljaka u Voliniji.

Poljska Agencija za unutrašnju bezbednost (ABW) saopštila je da je cilj tih akcija bio podsticanje etničkih tenzija između Poljske i Ukrajine.

Delovao zbog novca, a ne iz uverenja

Tužilaštvo navodi da osumnjičeni nije bio vođen ideološkim razlozima, već finansijskom koristi, iako je većina dela, prema optužnici, izvršena u interesu strane obaveštajne službe.

ABW je ranije saopštila da je tokom prošle godine pokrenula 48 istraga povezanih sa špijunažom, što predstavlja dvostruko povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

1/6 Vidi galeriju Napad Rusije na Ukrajinu, Poljska digla borbene avione. Gađani su Harkov i Dnjepar. Ranjeno je 14 ljudi, uključujući i jedno dete. Foto: screenshot X

Prema proceni bezbednosne agencije, ruske obaveštajne službe sve više pokušavaju da naruše međunarodni ugled Poljske i iskoriste istorijske sporove, naročito one između Poljaka i Ukrajinaca.

Osamnaestogodišnjak se tereti i da je pripremao let drona iznad vozila predsednika Poljske Karola Navrockog tokom parade povodom Dana poljskih oružanih snaga u Varšavi 15. avgusta prošle godine. Uhapšen je tri dana pre održavanja manifestacije.

1/29 Vidi galeriju Poljski predsednik Karol Navrocki Foto: Albert Zawada/PAP

Spomenici ispisivani simbolima UPA

Prema navodima istrage, Ilja K. je preko aplikacije za razmenu poruka dobijao zadatke od za sada nepoznate osobe, a zatim je slao fotografije kao dokaz da ih je izvršio.

Istražitelji tvrde da je oštetio Spomenik herojima Varšavskog geta u Varšavi, kao i spomenike posvećene poljskim žrtvama Volinjskog masakra u Domostavi i Vroclavu, ispisujući grafite i crtajući simbole kojima se veliča Ukrajinska ustanička armija.

Tužilaštvo navodi i da je regrutovao druge osobe za izvršavanje krivičnih dela, plaćajući ih kriptovalutama registrovanim u Rusiji i Kini.

U slučaju osuđujuće presude, preti mu kazna doživotnog zatvora.

Masakr u Voliniji, u kojem je tokom 1943. i 1944. godine ubijeno do 100.000 pripadnika poljske manjine na području današnje zapadne Ukrajine, i dalje predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja u odnosima dve zemlje.