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Kuvajtsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane danas oborili 32 neprijateljska drona koja su ušla u vazdušni prostor te zemlje.

"Dronovi su presretnuti i oboreni. Presretanje ovih neprijateljskih meta dovelo je do pada krhotina u nekoliko naseljenih područja što je nanelo materijalnu štetu, ali nih bilo povređenih", navodi se u saopštenju.

Iran tvrdi da je gađao američke baze u Kuvajtu

Ranije tokom dana, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.

Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Prema navodima iranske agencije Tasnim, u okviru osmog talasa operacije "Nasr 2" raketama i dronovima gađani su radar za rano upozoravanje sistema C-RAM u vazduhoplovnoj bazi Ali el-Salem u Kuvajtu, kao i položaji na kojima su raspoređeni američki vojnici.

Napadi i na Jordan i Bahrein

Tasnim navodi da je iranska vojska u devetoj fazi operacije "Munja" izvela napad dronovima na komunikacione sisteme, radarske položaje i rezervoare goriva u bazi Al-Azrak u Jordanu, koju Teheran smatra jednim od ključnih američkih vojnih centara u regionu.

Prema istom izvoru, u velikom talasu napada dronovima bile su obuhvaćene i američke vojne baze u Bahreinu.

(Kurir.rs/KuwaitArmy/A.V.)

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