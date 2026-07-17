IRAN POKRENUO MASOVAN NAPAD! Kuvajt oborio čak 32 neprijateljska drona, krhotine padale po naseljenim područjima
Kuvajtsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane danas oborili 32 neprijateljska drona koja su ušla u vazdušni prostor te zemlje.
"Dronovi su presretnuti i oboreni. Presretanje ovih neprijateljskih meta dovelo je do pada krhotina u nekoliko naseljenih područja što je nanelo materijalnu štetu, ali nih bilo povređenih", navodi se u saopštenju.
Iran tvrdi da je gađao američke baze u Kuvajtu
Ranije tokom dana, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.
Prema navodima iranske agencije Tasnim, u okviru osmog talasa operacije "Nasr 2" raketama i dronovima gađani su radar za rano upozoravanje sistema C-RAM u vazduhoplovnoj bazi Ali el-Salem u Kuvajtu, kao i položaji na kojima su raspoređeni američki vojnici.
Napadi i na Jordan i Bahrein
Tasnim navodi da je iranska vojska u devetoj fazi operacije "Munja" izvela napad dronovima na komunikacione sisteme, radarske položaje i rezervoare goriva u bazi Al-Azrak u Jordanu, koju Teheran smatra jednim od ključnih američkih vojnih centara u regionu.
Prema istom izvoru, u velikom talasu napada dronovima bile su obuhvaćene i američke vojne baze u Bahreinu.
(Kurir.rs/KuwaitArmy/A.V.)