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Nemačka je u prvih šest meseci ove godine odobrila izvoz oružja i vojne opreme u vrednosti od 13,7 milijardi evra, pokazuju preliminarni podaci Ministarstva privrede. Reč je o značajno većem iznosu nego u istom periodu prošle godine.

Od ukupne vrednosti, 9,6 milijardi evra odnosi se na izvoz naoružanja, dok je za vojnu opremu odobreno još 4,3 milijarde evra.

nemačka vojska Foto: Shutterstock

Ukrajina najveći pojedinačni kupac

Više od 60 odsto ukupno odobrenog izvoza, odnosno oko devet milijardi evra, namenjeno je partnerima iz Evropske unije i NATO-a. Ipak, taj udeo je manji nego prošle godine, kada je iznosio 83 odsto, prenosi agencija DPA.

Najveći pojedinačni primalac nemačkog naoružanja ostala je Ukrajina, kojoj je odobren izvoz u vrednosti od 2,5 milijarde evra. Iako je vodeći korisnik nemačke vojne pomoći, Ukrajina se u statistici vodi kao treća zemlja, odnosno država koja nije članica ni Evropske unije ni NATO-a.

Nemačka vojska Foto: Shutterstock, KAY NIETFELD / AFP / Profimedia, Paul-Philipp Braun / imago stock&people / Profimedia

Ukupna vrednost odobrenog izvoza u zemlje van EU i NATO-a dostigla je 4,9 milijardi evra.

Na drugom mestu po vrednosti odobrenih isporuka nalaze se Sjedinjene Američke Države sa 1,6 milijardi evra, a slede Holandija, Češka i Litvanija. Izrael je šesti na listi, sa odobrenim isporukama vrednim nešto manje od 800 miliona evra.

Među deset najvećih primalaca nemačkog oružja našle su se i Letonija, Norveška, Estonija i Slovenija.

(Kurir.rs/DPA/Die Zeit)

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