IZVOZ ORUŽJA ZA 13,7 MILIJARDI EVRA Evropska NATO sila obara sve rekorde, a ova zemlja joj je najveći kupac
Nemačka je u prvih šest meseci ove godine odobrila izvoz oružja i vojne opreme u vrednosti od 13,7 milijardi evra, pokazuju preliminarni podaci Ministarstva privrede. Reč je o značajno većem iznosu nego u istom periodu prošle godine.
Od ukupne vrednosti, 9,6 milijardi evra odnosi se na izvoz naoružanja, dok je za vojnu opremu odobreno još 4,3 milijarde evra.
Ukrajina najveći pojedinačni kupac
Više od 60 odsto ukupno odobrenog izvoza, odnosno oko devet milijardi evra, namenjeno je partnerima iz Evropske unije i NATO-a. Ipak, taj udeo je manji nego prošle godine, kada je iznosio 83 odsto, prenosi agencija DPA.
Najveći pojedinačni primalac nemačkog naoružanja ostala je Ukrajina, kojoj je odobren izvoz u vrednosti od 2,5 milijarde evra. Iako je vodeći korisnik nemačke vojne pomoći, Ukrajina se u statistici vodi kao treća zemlja, odnosno država koja nije članica ni Evropske unije ni NATO-a.
Ukupna vrednost odobrenog izvoza u zemlje van EU i NATO-a dostigla je 4,9 milijardi evra.
Na drugom mestu po vrednosti odobrenih isporuka nalaze se Sjedinjene Američke Države sa 1,6 milijardi evra, a slede Holandija, Češka i Litvanija. Izrael je šesti na listi, sa odobrenim isporukama vrednim nešto manje od 800 miliona evra.
Među deset najvećih primalaca nemačkog oružja našle su se i Letonija, Norveška, Estonija i Slovenija.
(Kurir.rs/DPA/Die Zeit)