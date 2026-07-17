RUSKI VOJNICI GINU KAO NIKAD! Direktor CIA tvrdi: Na frontu prežive samo 20 do 30 minuta
Direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif izjavio je da ruski vojnici koji stižu na ukrajinski front, zbog upotrebe dronova opremljenih veštačkom inteligencijom, u proseku prežive svega između 20 i 30 minuta, prenosi Blumberg.
"Naši obaveštajni podaci poklapaju se sa pojedinim izveštajima iz otvorenih izvora koje ste možda videli u vezi sa Ukrajinom. Procena je da je prosečan životni vek ruskog regruta koji trenutno stiže na ratište u Ukrajini između 20 i 30 minuta", rekao je Retklif na samitu posvećenom odbrani i inovacijama u Pensilvaniji.
Prema njegovim rečima, razlog za to je činjenica da su "dronovi sa veštačkom inteligencijom postali izuzetno specijalizovane i jeftine mašine za ubijanje".
Ukrajina planira da udvostruči proizvodnju dronova
Američki zvaničnici procenjuju da Rusija trenutno gubi oko 7.000 vojnika nedeljno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da se više od 80 odsto ruskih ciljeva uništava upravo uz pomoć dronova.
Zelenski je 15. jula saopštio da Ukrajina trenutno proizvodi oko 10 miliona dronova godišnje, ali da će proizvodnja biti povećana na 20 miliona.
Istog dana predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen objavila je da su Ukrajina i Evropska unija postigle sporazum u oblasti odbrambene industrije, poznat kao "Sporazum o dronovima" (Drone Deal).
(Kurir.rs/Bloomberg)