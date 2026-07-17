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Direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif izjavio je da ruski vojnici koji stižu na ukrajinski front, zbog upotrebe dronova opremljenih veštačkom inteligencijom, u proseku prežive svega između 20 i 30 minuta, prenosi Blumberg.

"Naši obaveštajni podaci poklapaju se sa pojedinim izveštajima iz otvorenih izvora koje ste možda videli u vezi sa Ukrajinom. Procena je da je prosečan životni vek ruskog regruta koji trenutno stiže na ratište u Ukrajini između 20 i 30 minuta", rekao je Retklif na samitu posvećenom odbrani i inovacijama u Pensilvaniji.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Prema njegovim rečima, razlog za to je činjenica da su "dronovi sa veštačkom inteligencijom postali izuzetno specijalizovane i jeftine mašine za ubijanje".

Ukrajina planira da udvostruči proizvodnju dronova

Američki zvaničnici procenjuju da Rusija trenutno gubi oko 7.000 vojnika nedeljno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da se više od 80 odsto ruskih ciljeva uništava upravo uz pomoć dronova.

Zelenski je 15. jula saopštio da Ukrajina trenutno proizvodi oko 10 miliona dronova godišnje, ali da će proizvodnja biti povećana na 20 miliona.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije