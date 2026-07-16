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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je vršiocu dužnosti šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Jevgeniju Hmari poverio obavljanje funkcije ministra odbrane, uz najavu da će nakon završetka zakonske procedure od Vrhovne rade zatražiti da potvrdi njegovo imenovanje.

"Upravo smo sa Hmarom razgovarali o sprovođenju naših operacija dugog dometa protiv Rusije i opremanju bezbednosnih jedinica i Odbrambenih snaga Ukrajine neophodnim sredstvima. Važno je postojanje strateške vizije kako bi Ukrajina nastavila aktivno da deluje u cilju zaštite naše nezavisnosti i primoravanja Rusije na diplomatiju", naveo je Zelenski na Telegramu.

Prema njegovim rečima, Hmara je tokom dosadašnje karijere stekao jedinstveno iskustvo u planiranju i izvođenju tehnološki naprednih borbenih operacija.

"To je ono na šta bi naša odbrana u ovom ratu trebalo da se fokusira", istakao je ukrajinski predsednik.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Fokus na dronove i reformu vojske

Zelenski je poručio da će Ukrajina nastaviti modernizaciju svojih oružanih snaga kroz direktno finansiranje borbenih brigada, ravnomerniju raspodelu ljudstva, intenzivnije snabdevanje dronovima i ubrzanu realizaciju sporazuma sa međunarodnim partnerima.

"Smatram da u trenutnim uslovima stvarna efikasnost delovanja dugog dometa, snažan bezbednosni rad koji garantuje kontrolu unutrašnje situacije unutar Odbrambenih snaga, kao i stvarno iskustvo u rukovođenju ljudima u Centru za specijalne operacije ’Alfa’ Službe bezbednosti Ukrajine, treba da predstavljaju prednost za poziciju ministra odbrane Ukrajine", naglasio je Zelenski.

Predsednik je dodao da je Hmari poverio zadatak da nastavi reformu odbrambenog sektora i sprovede planirane projekte u oblasti bezbednosti i odbrane.

Ko je Jevgen Hmara?

Hmara je član Centra za specijalne operacije "A" Službe bezbednosti Ukrajine od 2011. godine, dok je 2023. postavljen na čelo elitne jedinice "Alfa". Od januara ove godine obavljao je funkciju vršioca dužnosti direktora SBU.

Tokom prvih meseci ruske invazije učestvovao je u operacijama oslobađanja Kijevske oblasti, a potom i u borbama u Donjeckoj oblasti. Za svoj rad odlikovan je brojnim vojnim i državnim priznanjima, među kojima su Orden Bogdana Hmeljnickog, Orden za hrabrost III stepena i Krst vojnih zasluga.

Podsećanja radi, Vrhovna rada je 14. jula prihvatila ostavku premijerke Julije Sviridenko, čime je mandat završila i kompletna vlada. Danas je parlament potvrdio imenovanje Sergeja Koreckog za novog premijera, kao i većinu članova novog kabineta, dok će o kandidatima za ministre odbrane i spoljnih poslova, koji se imenuju na predlog predsednika, tek glasati.