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Rusijaje uveče 16. jula izvela raketni napad na južni ukrajinski grad Odesu, pri čemu su poginule dve osobe, dok je najmanje osam ljudi povređeno, među njima i deca, saopštili su lokalni zvaničnici.

U napadu su oštećene stambene zgrade, verski objekat, predškolska ustanova, automobili i druga civilna infrastruktura širom grada, izjavio je zamenik načelnika Gradske vojne uprave Odese Serhij Krasilenko.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je u jednom delu Odese oštećena trospratna stambena zgrada, kao i više vozila.

Na mesto napada upućeni su spasioci, ekipe komunalnih službi i operativni štab, dok su akcije spasavanja i sanacije i dalje bile u toku, rekao je guverner Odeske oblasti Oleh Kiper.

Povređeni su zbrinuti i pružena im je medicinska pomoć, dok nadležni nastavljaju da procenjuju razmere štete izazvane raketnim napadom.