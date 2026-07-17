ukazao je na "šokantne ranjivosti naše izborne infrastrukture"

ukazao je na "šokantne ranjivosti naše izborne infrastrukture"

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Predsednik SAD, Donald Trampu četvrtak je objavio poverljiva dokumenta sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, tvrdeći da dokazuju kinesko mešanje u američke izbore, čime je ponovo pokrenuo svoje dugogodišnje tvrdnje o nesigurnosti izbornog sistema, uprkos proceni američkih obaveštajnih službi da nema dokaza da je Peking uticao na predsedničke izbore 2020. godine, na kojima je izgubio.

Obraćanje, koje je trajalo oko 25 minuta i emitovano je u udarnom televizijskom terminu, pokazalo je Trampovu nameru da bezbednost izbora postavi kao jedno od glavnih političkih pitanja uoči izbora za Kongres u novembru, na kojima će republikanci braniti tesnu većinu.

Tokom govora ponovo je pozvao republikance u Kongresu da usvoje zakon kojim bi se uveli stroži zahtevi za identifikaciju birača i dokazivanje američkog državljanstva, uprkos dugogodišnjim nalazima da su izborne prevare u SAD veoma retke. Predlog zakona trenutno je blokiran u Senatu zbog snažnog protivljenja demokrata.

Trampovo obraćanje iz Bele kuće Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Tramp tvrdi da dokumenta otkrivaju "šokantne ranjivosti"

Tramp je rekao da će objavljena dokumenta pokazati "šokantne ranjivosti naše izborne infrastrukture". Međutim, mnogi od tih dokumenata, prema ocenama medija i stručnjaka, govore upravo suprotno ili se uopšte ne odnose na američki izborni sistem.

Govor je održan u trenutku kada se Tramp i Republikanska stranka suočavaju sa političkim pritiscima zbog nepopularnog rata s Iranom i visokih cena energenata.

Na početku obraćanja Tramp je kratko pomenuo rat, tvrdeći da SAD "uveliko pobeđuju", a zatim je nabrajao uspehe svoje administracije, uključujući poreske olakšice i pooštrenu imigracionu politiku, pre nego što je prešao na temu izbora.

Predsednik je izjavio da objavljuje poverljive informacije koje, kako tvrdi, pokazuju da je Kina nezakonito došla do 220 miliona podataka o američkim biračima, uključujući njihova imena, adrese i druge podatke.

Takođe je optužio pripadnike američke obaveštajne zajednice da su namerno prikrili razmere kineskih aktivnosti.

Donald Tramp Foto: SAUL LOEB / POOL/AFP POOL

Obaveštajna procena iz 2021. godine ne potvrđuje Trampove tvrdnje

Međutim, javno dostupna procena američkih obaveštajnih službi iz 2021. zaključila je da nema nikakvih pokazatelja da je bilo koja strana država pokušala ili uspela da promeni bilo koji tehnički aspekt predsedničkih izbora 2020. godine, uključujući registraciju birača, glasačke listiće, brojanje glasova ili konačne rezultate.

Tu procenu izradio je tim kojim je rukovodio Džon Retklif, tadašnji direktor Nacionalne obaveštajne službe u Trampovoj administraciji, a danas direktor CIA.

U istom izveštaju navodi se da Kina još od 2008. godine prikuplja informacije o američkim biračima, javnom mnjenju, političkim partijama, kandidatima i visokim državnim zvaničnicima, najverovatnije kako bi bolje procenila moguće ishode izbora.

Dva izvora upoznata sa slučajem rekla su da podaci do kojih je Kina došla nisu bili poverljivi, jer se birački spiskovi rutinski prodaju političkim konsultantima, niti su mogli da budu izmenjeni.

Prema navodima Rojtersa, pojedini zvaničnici Bele kuće bili su zabrinuti da bi objavljivanje tih informacija moglo da dovede javnost u zabludu.

Donald Tramp Foto: SAUL LOEB / POOL/AFP POOL

Moguće posledice po odnose sa Kinom

Trampova oštra retorika prema Kini mogla bi da zakomplikuje odnose dve zemlje, koji su se stabilizovali nakon prošlogodišnjeg skupog trgovinskog rata.

Američki predsednik planira da se u septembru sastane sa kineskim predsednikom Si Đinpingom kako bi razgovarali o unapređenju trgovinskih odnosa.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar, dok je portparol kineske ambasade u Vašingtonu Liu Čang još pre Trampovog govora izjavio da se "Kina nikada nije mešala niti će se mešati u predsedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama."

Obraćanje Donalda Trampa Foto: SAUL LOEB / POOL/AFP POOL

Tramp ponovio tvrdnje koje iznosi godinama

Tramp već godinama dovodi u pitanje rezultate američkih izbora i bez dokaza tvrdi da su izbori 2020. godine, na kojima je pobedio Džo Bajden, bili pokradeni, piše Rojters.

Takođe je više puta tvrdio da je glasanje poštom podložno masovnim prevarama, da elektronske glasačke mašine nisu pouzdane i da veliki broj nedržavljana glasa na izborima.

Kako piše list, brojni sudovi i ponovljeno brojanje glasova nisu pronašli dokaze o široko rasprostranjenim izbornim prevarama 2020. godine.

Ipak, Trampove tvrdnje i dalje imaju snažnu podršku među republikanskim biračima. Prema istraživanju Rojters/Ipsos iz aprila, 63 odsto republikanaca veruje da su izbori 2020. bili ukradeni Trampu, što se gotovo nije promenilo uprkos nedostatku dokaza.

Tramp je u četvrtak rekao da je njegova administracija pronašla više od 275.000 osoba koje nisu američki državljani, a registrovane su za glasanje u samo četiri savezne države, ali nije precizirao koliko ih je zaista glasalo.

U ranijim slučajevima sistemi za proveru državljanstva greškom su pojedine naturalizovane američke državljane označavali kao nedržavljane, dok istraživanja pokazuju da su slučajevi glasanja osoba bez državljanstva izuzetno retki.

Dokumenti ne potvrđuju njegove tvrdnje

Tramp je tvrdio da će novi dokumenti pokazati ozbiljne slabosti američkog izbornog sistema, ali se ispostavilo da mnogi od njih ne podržavaju njegove tvrdnje.

Među njima su: dokument CIA sastavljen prošlog meseca koji se odnosi na izbore u Venecueli, a ne u SAD; dokument u kojem se navodi da bi bilo veoma teško manipulisati sistemima za brojanje glasova u meri koja bi mogla da promeni rezultate izbora; izveštaj CIA koji opisuje pokušaje kineskih obaveštajaca da prikupe informacije o kampanji Džoa Bajdena, ali istovremeno zaključuje da Peking "trenutno nema nameru da se tajno umeša kako bi uticao na ishod izbora", uz napomenu da bi kasnije mogao da promeni odluku.

Potpredsednik Odbora za obaveštajne poslove Senata, demokrata Mark Vorner, tokom Trampovog obraćanja saopštio je da su predsednikove "šokantne tvrdnje o Kini potpuno neosnovane".

- Činjenica je da su se sve američke obaveštajne agencije jednoglasno složile da Kina nije ni pokušala da promeni nijedan glas na izborima 2020. godine - rekao je Vorner.

1/18 Vidi galeriju Donald Tramp i Si Đinping na banketu u Zlatnoj sobi Velike dvorane naroda u Pekingu koji je kineski predsednik priredio za američkog kolegu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Bez dokaza o promenjenim glasovima

Iako je Tramp američki izborni sistem opisao kao veoma ranjiv, nije izneo nijedan dokaz da je ijedan glas na izborima 2020. godine zaista promenjen ili falsifikovan.

Dve od tri najveće američke televizijske mreže, kao i CNN, odlučile su da njegovo obraćanje ne prenose uživo na svojim glavnim kanalima, što je neuobičajena odluka za predsedničke govore o pitanjima od nacionalnog značaja.

Tramp je ponovo pozvao republikance da usvoje zakon "SAVE America Act", kojim bi bilo uvedeno obavezno pokazivanje fotografskog identifikacionog dokumenta prilikom glasanja, dokazivanje američkog državljanstva prilikom registracije birača i značajno ograničavanje glasanja poštom.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Demokrate i organizacije koje se bave zaštitom biračkih prava tvrde da bi cilj tog zakona bio otežavanje glasanja legalnim biračima.

Predlog zakona više puta je usvojen u Predstavničkom domu, gde republikanci imaju većinu, ali u Senatu nema potrebnih 60 glasova za prevazilaženje demokratske blokade.

Pojedini republikanski lideri pozvali su Trampa da se više usredsredi na teme koje najviše brinu građane, poput visokih troškova života, umesto da se ponovo vraća izborima iz 2020. godine.