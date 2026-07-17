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Najmanje 21 osoba, među kojima 20 učenika i jedan odrasli muškarac, poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći školskog autobusa u Ugandi, saopštila je policija te zemlje. Autobus se vraćao sa obrazovnog izleta do vodopada Sipi, a prema prvim informacijama, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom koje je sletelo sa puta, udarilo u veliku stenu i prevrnulo se.

Nesreća se dogodila u selu Čekvatit, u oblasti Kapčorva, na istoku Ugande, kada je autobus marke "Isuzu", u vlasništvu Osnovne škole "King Dejvid" iz Kampale, doživeo udes.

- Vozač još nije identifikovan. Preliminarne istrage ukazuju da je školski autobus prevozio učenike na obrazovni izlet do vodopada Sipi u oblasti Kapčorva. Tokom povratka sa izleta, vozač je, prema izveštajima, izgubio kontrolu nad vozilom, koje je skrenulo sa puta, udarilo u veliku stenu pored puta i prevrnulo se - navela je policija Ugande u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks.

U nesreći su, prema navodima policije, stradali jedan odrasli muškarac i 20 učenika, dok su povređene još tri odrasle osobe i više dece. Povređeni su prebačeni u zdravstvene ustanove, među kojima su Kaserem zdravstveni centar, Opšta bolnica Kapčorva i Regionalna referentna bolnica Mbale.

Tela stradalih prebačena su u mrtvačnicu u Kapčorvi, gde će biti obavljena identifikacija i obdukcije.

Nesreća se dogodila oko 20 časova po lokalnom vremenu (17 časova po srednjoevropskom vremenu), a policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila tačan uzrok tragedije.

Policija Ugande izrazila je najdublje saučešće porodicama stradalih, upravi škole "King Dejvid" i svima pogođenima ovom tragedijom, uz želje povređenima za brz oporavak.