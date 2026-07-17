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Tokom noći između 16. i 17. jula širom Krimaprijavljeni su požari i napadi bespilotnim letelicama, dok su, prema navodima pojedinih kanala za praćenje situacije, u Crnom moru pogođeni i ruski tankeri iz takozvane "flote iz senke".

Prema Telegram kanalu Exilenova Plus, tokom cele noći prijavljivani su napadi dronovima i eksplozije u gradu Kerču.

Proruski i proukrajinski izvori navode da su izbili požari na železničkoj stanici u Kerču, uključujući vagone i skladišta, objavio je proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind.

Istovremeno, eksplozije su prijavljene i u selu Koktebel na jugoistoku Krima, kao i u obližnjem gradu Feodosiji. Kanal Supernova Plus tvrdi da je u Crnom moru, u blizini Krima, pogođeno sedam ruskih tankera iz takozvane "flote iz senke".

Prema objavama na mreži "Iks" može se videti da je meta napada bila i luka Novorosijsk.

Portal "Kijev independent" navodi da ove informacije nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na teritorijama koje je Moskva osvojila u ratu, s ciljem da oslabi ruske vojne kapacitete.

Dan ranije, 16. jula, ukrajinska jedinica specijalnih snaga "Omega" saopštila je da je pogodila ruskog bombardera Su-24M u vazduhoplovnoj bazi Saki na Krimu.

- Prvi dron pogodio je prednji deo letelice, dok je drugi izveo dodatni udar u blizini rezervoara za gorivo, čime je potvrđeno da je cilj uspešno pogođen - navela je jedinica.

Ukrajina poslednjih meseci intenzivira napade na rusku "flotu iz senke".

Komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme Robert "Mađar" Brovdi izjavio je 14. jula da su ukrajinski dronovi do tada napali ukupno 116 plovila u ključnim ruskim pomorskim koridorima.