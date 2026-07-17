Slušaj vest

Kineski predsednik Si Đinping u petak je održao glavni govor na ceremoniji otvaranja Svetske konferencije o veštačkoj inteligenciji 2026. i sastanka na visokom nivou o globalnom upravljanju veštačkom inteligencijom, koji se održavaju u Šangaju.

Si je istakao da je svet ušao u period dosad nezabeleženih inovacija u oblasti veštačke inteligencije (VI), koje donose velike razvojne mogućnosti, ali i nove izazove u oblasti upravljanja.

Obraćajući se učesnicima konferencije, Si je naglasio da čovečanstvo mora da odgovori na ključna pitanja savremenog doba – kako uskladiti odnose između ljudi i inteligentnih mašina, kako osigurati bezbednost kada algoritmi učestvuju u procesu donošenja odluka, kako rešiti etičke izazove koje donose nove tehnologije kroz prilagodljivo upravljanje, kao i kako omogućiti dostupnost veštačke inteligencije za sve, u trenutku kada se digitalni jaz produbljuje.

Prema njegovim rečima, ova pitanja zahtevaju ozbiljno razmatranje i zajednički odgovor međunarodne zajednice.

Si Đinping je tokom govora izneo četiri ključna zapažanja o razvoju i globalnom upravljanju veštačkom inteligencijom.

Prvo, potrebno je pridržavati se principa otvorenosti i obostrano korisne saradnje, uz podsticanje razvoja zasnovanog na inovacijama.

Si je istakao značaj otvorenog koda, razmene znanja, saradnje i deljenja resursa kako bi se ubrzale tehnološke inovacije, razvoj industrije i praktična primena veštačke inteligencije.

Drugo, potrebno je povećati svest o rizicima i osigurati bezbedan i kontrolisan razvoj veštačke inteligencije.

Naglašavajući da VI mora uvek ostati pod ljudskom kontrolom, Si je pozvao sve zemlje da zajednički spreče prekomerno proširivanje koncepta nacionalne bezbednosti u oblasti veštačke inteligencije, kao i stavljanje interesa jedne zemlje iznad bezbednosti drugih.

Treće, potrebno je podsticati inkluzivnost i međusobno učenje među civilizacijama.

Si je ocenio da razvoj i primena veštačke inteligencije ne bi trebalo da narušavaju raznolikost svetskih civilizacija niti jedinstvenost kultura različitih zemalja.

Četvrto, potrebno je jačati solidarnost i unaprediti globalno upravljanje veštačkom inteligencijom.

Si je naglasio važnu ulogu Ujedinjenih nacija i pozvao na veću usklađenost međunarodnih strategija razvoja VI, pravila upravljanja i tehničkih standarda.

„Moramo da razvijamo široku međunarodnu saradnju i pomognemo zemljama globalnog Juga u izgradnji kapaciteta kako bismo premostili jaz u oblasti veštačke inteligencije i digitalnih tehnologija, promovisali održivi razvoj i sprečili stvaranje nove istorijske nepravde u ovoj oblasti“, rekao je Si.

On je najavio da će Kina u narednih pet godina pružiti zemljama u razvoju 5.000 mogućnosti za obuke i seminare posvećene veštačkoj inteligenciji. Takođe je najavio uspostavljanje međunarodnih centara za saradnju u oblasti primene VI sa organizacijama i mehanizmima poput ASEAN-a, Lige arapskih država, Afričke unije, Zajednice latinoameričkih i karipskih država, Šangajske organizacije za saradnju i BRIKS-a.

Si je dodao da će Kina pomoći 30 zemalja u korišćenju meteorološkog sistema ranog upozoravanja MAZU, zasnovanog na veštačkoj inteligenciji, kako bi se zaštitili životi i imovina ljudi širom sveta.

Na kraju obraćanja, Si Đinping je najavio i osnivanje Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije.