Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Najmanje 14 osoba poginulo je, dok je pet povređeno nakon što je kombi sleteo u provaliju na severu Perua, saopštile su danas lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila u četvrtak u oblasti San Huana, oko 800 kilometara severno od Lime, kada je vozilo u kojem se nalazilo 19 osoba palo u provaliju.

- Četrnaest osoba je smrtno stradalo, dok je pet povređeno usled pada kombija u provaliju - izjavio je Rikardo Čilon, zvaničnik gradskih vlasti u San Huanu.

Kako je naveo, među poginulima su vozač kombija i jedno dete.

Spasilačke ekipe izašle su na teren nakon nesreće, a istraga o uzrocima tragedije je u toku. Za sada nije poznato šta je dovelo do toga da vozilo sleti sa puta.

Saobraćajne nesreće su česte u Peruu, posebno na planinskim putevima, a kao najčešći problemi navode se loše stanje saobraćajnica, nedovoljne kontrole i neprilagođena brzina vožnje.

Prema zvaničnim podacima, u toj zemlji je prošle godine u saobraćajnim nesrećama poginulo više od 3.000 ljudi.