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Salcburg je povodom 270. godišnjice rođenja Volfganga Amadeusa Mocarta dobio neobičnu umetničku postavku — oko 320 pozlaćenih figurica slavnog kompozitora koje su raspoređene na različitim lokacijama širom grada.

Male skulpture visoke svega pet centimetara delo su nemačkog umetnika Otmara Herla, a projekat je naručila Fondacija Mocarteum, preneo je danas "Figaro".

Na figuricama je Mocart prikazan sa svojim psom Pimperlom, a postavljene su na mestima koja su povezana sa njegovim životom — u bašti kojom je kompozitor šetao, u njegovom nekadašnjem stanu, ali i na drugim lokacijama u Salcburgu.

Herl je objasnio da cilj nije bio da napravi još jedan klasičan spomenik Mocartu, već da prikaže njegovu ljudsku stranu i podseti da je, uprkos svom geniju, bio čovek sa svakodnevnim životom.

Fondacija Mocarteum naručila je ukupno 400 figurica, dok se deo njih čuva u skladištu kako bi se zamenile one koje eventualno budu ukradene ili oštećene. Prema rečima predstavnika fondacije Linusa Klumpnera, dve figurice su već nestale.

Posetioci koji žele da imaju jednu od ovih skulptura kao suvenir mogu da je kupe po ceni od 100 evra.

Volfgang Amadeus Mocart rođen je 1756. godine upravo u Salcburgu, gde se danas nalaze brojna mesta posvećena njegovom životu i stvaralaštvu. Jedan je od najznačajnijih kompozitora klasične muzike, a iza sebe je ostavio više od 600 dela.