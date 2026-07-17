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Kinaje danas odbacila kao "čiste izmišljotine" izjave američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u svom obraćanju prethodnog dana ponovo izneo optužbe o navodnom mešanju Pekinga u američke predsedničke izbore 2020. godine.

Tramp je u četvrtak uveče optužio Kinu da je nezakonito pribavila 220 miliona dosijea američkih birača, uključujući imena, adrese i druge podatke korišćene za registraciju za glasanje, kao i da je pokušala da "falsifikuje" glasačke listiće u korist Džoa Bajdena.

1/5 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp o kineskom mešanju u američke izbore 2020. godine Foto: SAUL LOEB / POOL/AFP POOL, Julia Demaree Nikhinson/AP

Kineski odgovor: "Čiste izmišljotine i zlonamerne klevete"

- Optužbe američke strane nisu ništa drugo do čiste izmišljotine i zlonamerne klevete za koje je odavno dokazano da nemaju osnovu - rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan na konferenciji za novinare u petak.

- Kinu ne zanimaju američki izbori i nikada se nije mešala u njih - dodao je.

- Naprotiv, međunarodna zajednica jasno vidi ko se obično meša u unutrašnje stvari drugih zemalja - nastavio je kineski zvaničnik.

- Pozivamo američku stranu da preispita sopstvene postupke, prestane sa neosnovanim klevetama protiv Kine, uzdrži se od korišćenja Kine kao političkog pitanja u svojim izbornim kampanjama i učini više na unapređenju odnosa između Kine i SAD - zaključio je Lin.

Optužbe koje nikada nisu dokazane

Donald Tramp redovno tvrdi da je Džo Bajden "ukrao" izbore 2020. godine, ali te optužbe nikada nisu dokazane. Podneto je više od 60 tužbi, ali nije pronađena nijedna prevara koja bi mogla da utiče na konačan ishod izbora.

Čak su i pojedini zvaničnici iz Trampove administracije više puta odbacili njegove tvrdnje o navodnoj izbornoj krađi.