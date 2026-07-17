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Nepoznat broj ljudi ostao je zatrpan nakon što je klizište pogodilo jedan okrug u jugozapadnom kineskom gradu Čongćingu u petak, pri čemu se urušilo više stambenih zgrada niz padinu, javili su kineski državni mediji.

Prema preliminarnoj istrazi, radnik lokalne zajednice u okrugu Pengšui primetio je oko 8 časova ujutru po lokalnom vremenu odronjeno kamenje i rastresiti materijal, nakon čega je izdato upozorenje na opasnost, saopštila je državna televizija CCTV.

Vlasti su naredile evakuaciju više od 60 stanovnika, ali se klizište dogodilo tokom same evakuacije, u 9:08 časova ujutru, kada je deo ljudi ostao zatrpan. Tačan broj osoba koje su ostale zarobljene i dalje se utvrđuje, navodi se u izveštaju.

Devet osoba je izvučeno iz ruševina i niko od njih nije u životnoj opasnosti, saopštila je zvanična kineska novinska agencija Sinhua.

Za sada nije poznato šta je izazvalo klizište. Snimci iz vazduha koje je objavila CCTV prikazuju kako se kamenje i zemlja obrušavaju na grupu stambenih zgrada uz reku, dok se ljudi mogu videti kako beže dok se iza njih širi gust oblak prašine.

Video snimak sa kamere u automobilu, koji je objavljen na mreži X i čiju je autentičnost potvrdio Rojters, prikazuje kako se deo padine urušava na kuće i poslovne objekte ispod nje, pri čemu se materijal rasipa preko puta i primorava automobile i motocikl u prolazu da se zaustave.

Kinesko Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama aktiviralo je odgovor drugog nivoa i poslalo spasilački tim od 100 članova na mesto nesreće, navodi se u saopštenju ministarstva.