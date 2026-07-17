Slušaj vest

Najmanje dve osobe su poginule nakon što je snažno nevreme pogodilo Francuskutokom noći, posle dugotrajnog toplotnog talasa, dok je oko 53.000 domaćinstava u petak ostalo bez električne energije, saopštili su francuski mediji i lokalni operater elektroenergetske mreže Enedis.

U mestu Sen-Viktorijen, u centralnom departmanu Ot-Vijen, žena je poginula u četvrtak uveče nakon što je drvo palo na nju.

Nevreme u Francuskoj Foto: Pritnscreen/X

U mestu Dolomije, na istoku zemlje, muškarac je pronađen mrtav, izgoreo u požaru u radionici koju je u četvrtak kasno uveče pogodio grom, javila je agencija AFP u petak.

Operater elektroenergetske mreže Enedis saopštio je da je 53.000 domaćinstava ostalo bez struje, a prekidi u snabdevanju uglavnom su pogodili oblast Overnj-Rona-Alpi na jugoistoku i Novu Akvitaniju na jugozapadu Francuske.

Francuska meteorološka služba Meteo-Frans u petak je ukinula narandžasto upozorenje za olujno nevreme u svim departmanima jugoistočne Francuske koji su ranije bili pogođeni.

Prethodno je služba upozorila na pojavu krupnog grada i snažnih udara vetra, koji su se očekivali od masiva Central do Alpa.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaFRANCUSKA STAJE NA PUT ONLYFANS-U: Stručnjaci upozoravaju: Brza zarada vodi u ucene, trgovinu ljudima i uništen život
onlyfans
PlanetaDETALJI SA VOJNE PARADE KOJI JE SVIMA ZAPAO ZA OKO! Pogledajte reakciju Brižit Makron kada se srela sa Zelenskim u Parizu (VIDEO)
Pariz Volodimir Zelenski
PlanetaSPEKTAKL U PARIZU, ZAVRŠENA VOJNA PARADA POVODOM DANA PADA BASTILJE! Defile okončan intoniranjem francuske himne Marseljeza (FOTO, VIDEO)
Francuska Pariz Dan pada Bastilje vojna parada Emanuel Makron
PlanetaEVROPSKA UNIJA UVELA NOVE SANKCIJE! Na udaru Brisela oficiri ruske obaveštajne službe, otkriveno i zbog čega
shutterstock-1767035417.jpg