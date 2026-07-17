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Najmanje dve osobe su poginule nakon što je snažno nevreme pogodilo Francuskutokom noći, posle dugotrajnog toplotnog talasa, dok je oko 53.000 domaćinstava u petak ostalo bez električne energije, saopštili su francuski mediji i lokalni operater elektroenergetske mreže Enedis.

U mestu Sen-Viktorijen, u centralnom departmanu Ot-Vijen, žena je poginula u četvrtak uveče nakon što je drvo palo na nju.

1/3 Vidi galeriju Nevreme u Francuskoj Foto: Pritnscreen/X

U mestu Dolomije, na istoku zemlje, muškarac je pronađen mrtav, izgoreo u požaru u radionici koju je u četvrtak kasno uveče pogodio grom, javila je agencija AFP u petak.

Operater elektroenergetske mreže Enedis saopštio je da je 53.000 domaćinstava ostalo bez struje, a prekidi u snabdevanju uglavnom su pogodili oblast Overnj-Rona-Alpi na jugoistoku i Novu Akvitaniju na jugozapadu Francuske.

Francuska meteorološka služba Meteo-Frans u petak je ukinula narandžasto upozorenje za olujno nevreme u svim departmanima jugoistočne Francuske koji su ranije bili pogođeni.