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Kuvajt je danas saopštio da je Iran gađao i oštetio postrojenje za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode.

U Kuvajtu oko 90 odsto vode za piće potiče iz postrojenja za desalinizaciju.

Postrojenje za desalinizaciju vode u Kuvajtu Foto: Frank Beußel / Alamy / Profimedia

Ministarstvo za električnu energiju, vodu i obnovljive izvore energije Kuvajta, jednog od saveznika SAD u Persijskom zalivu, saopštilo je da je napad izazvao požar i "oštećenja na velikom broju postrojenja za proizvodnju električne energije".

Kuvajt je saopštio da požar ugašen i da radi na proceni štete i ponovnom stavljanju postrojenja u funkciju.