Iran napao postrojenje za desalinizaciju vode u Kuvajtu, zalivska zemlja saveznik SAD iz takvih postrojenja obezbeđuje 90 potreba za pijaćom vodom
NASTAVAK VAZDUŠNIH UDARA
IRAN POKUŠAVA DA AMERIČKOG SAVEZNIKA OSTAVI BEZ PIJAĆE VODE? Pogođeno jedno od postrojenja za desalinizaciju, Kuvajt odatle obezbeđuje 90 odsto potreba (VIDEO)
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Kuvajt je danas saopštio da je Iran gađao i oštetio postrojenje za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode.
U Kuvajtu oko 90 odsto vode za piće potiče iz postrojenja za desalinizaciju.
Postrojenje za desalinizaciju vode u Kuvajtu Foto: Frank Beußel / Alamy / Profimedia
Ministarstvo za električnu energiju, vodu i obnovljive izvore energije Kuvajta, jednog od saveznika SAD u Persijskom zalivu, saopštilo je da je napad izazvao požar i "oštećenja na velikom broju postrojenja za proizvodnju električne energije".
Kuvajt je saopštio da požar ugašen i da radi na proceni štete i ponovnom stavljanju postrojenja u funkciju.
(Kurir.rs/Beta-AP)
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