Slušaj vest

Kuvajt je danas saopštio da je Iran gađao i oštetio postrojenje za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode.

U Kuvajtu oko 90 odsto vode za piće potiče iz postrojenja za desalinizaciju.

profimedia-1087920685.jpg
Postrojenje za desalinizaciju vode u Kuvajtu Foto: Frank Beußel / Alamy / Profimedia

Ministarstvo za električnu energiju, vodu i obnovljive izvore energije Kuvajta, jednog od saveznika SAD u Persijskom zalivu, saopštilo je da je napad izazvao požar i "oštećenja na velikom broju postrojenja za proizvodnju električne energije".

Kuvajt je saopštio da požar ugašen i da radi na proceni štete i ponovnom stavljanju postrojenja u funkciju.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaAMERIKA BOMBARDOVALA MOSTOVE I SRUŠILA TORANJ U IRANU! Teheran uzvratio NAPADOM na Katar, sirene zavijale DVAPUT od jutros! (FOTO/VIDEO)
Iran.jpg
PlanetaAHMADINEDŽAD KAŽE DA NIJE U KUĆNOM PRITVORU, DEMANTUJE NJUJORK TAJMS! Bivši predsednik Irana "potpuno neistinitim" nazvao tvrdnje o radu za izraelski Mosad
Mahmud Ahmadinedžad
PlanetaAKTIVIRANA PVO OKO IRANSKE NUKLEARKE, TRAMP PRETI NAPADOM NA MOSTOVE! Predsednik Amerike dao Teheranu rok od nedelju dana: Uništićemo sve njihove elektrane!
x EPA Graeme Sloan Pool copy.jpg
PlanetaCENA NAFTE DIVLJA NAKON IRANSKE ODMAZDE U ORMUSKOM MOREUZU, IMA MRTVIH! Napadnuta 2 tankera UAE, kreće nova američka blokada, Tramp uvodi taksu od 20% (VIDEO)
Iran Američke snage napad na iranske vojne mete.jpg