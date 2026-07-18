ko ulazi u novu vladu, a ko ispada iz igre?

ko ulazi u novu vladu, a ko ispada iz igre?

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Očekuje se da će lider Laburističke partije objaviti sastav svog najužeg tima nakon što u ponedeljak ujutru zvanično preuzme dužnost premijera. Britanski list "San" analizira ko su glavni kandidati za najvažnije funkcije u vladi.

Ministar finansija

Otkako se Endi Bernam vratio u Vestminster, jedno pitanje dominira britanskom politikom - ko će dobiti ključeve zgrade u Dauning stritu broj 11, odnosno mesto ministra finansija. Nedeljama je bivši lider laburista Ed Miliband važio za glavnog favorita.

Miliband je imao važnu ulogu u Bernamovom političkom usponu, a njegovi saveznici smatraju ga jednim od najefikasnijih ministara u vladi.

Ed Miliband Foto: Wiktor Szymanowicz / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, mogućnost njegovog unapređenja izazvala je zabrinutost među poslanicima, savetnicima i finansijskim tržištima. Kritičari smatraju da je previše povezan sa levim krilom Laburističke partije i strahuju da bi njegova snažna posvećenost politici nulte emisije ugljen dioksida mogla da uznemiri investitore.

Njegove pristalice, s druge strane, tvrde da vodi odgovornu fiskalnu politiku i ističu da ništa iz njegove dosadašnje ministarske karijere ne ukazuje na nekontrolisano zaduživanje države.

Ipak, veruje se da je upravo zabrinutost zbog reakcije tržišta navela Bernama da zaključi kako Miliband možda nije najbolji izbor za Ministarstvo finansija.

Šabana Mahmud Foto: ADAM VAUGHAN/EPA

Zbog toga se sve češće pominje da bi sadašnja ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud mogla da preuzme resor finansija, iako bi ona radije ostala na sadašnjoj funkciji.

Mahmud važi za političarku desnog krila Laburističke partije i smatra se izborom koji bi ulio poverenje finansijskim tržištima. Najveća dilema je njeno ograničeno iskustvo u oblasti ekonomije.

Ministar spoljnih poslova

Ivet Kuperposlednjih nedelja pokušava da zadrži mesto šefice diplomatije. Tokom prve godine mandata izgradila je, prema rečima svojih saradnika, veoma dobre odnose sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Međutim, ukoliko Ed Miliband ne dobije Ministarstvo finansija, Bernam bi mogao da mu poveri Ministarstvo spoljnih poslova kao svojevrsnu kompenzaciju.

Ivet Kuper Foto: Tolga Akmen/EPA

Pominjalo se i ime njegovog brata Dejvida Milibanda, ali je "San" prošle sedmice objavio da je on zapravo zainteresovan za funkciju ambasadora Velike Britanije u Vašingtonu.

Kao mogući kandidat navodi se i bivši ministar odbrane Džon Hili, koji je napustio vladu Kira Starmerazbog neslaganja oko plana ulaganja u odbranu.

Džon Hili Foto: ANDY RAIN/EPA

Ministar odbrane

Den Džarvis preuzeo je funkciju ministra odbrane pre svega nekoliko nedelja, nakon što je nasledio Džona Hilija.

U političkim krugovima tada se smatralo da je dobio veoma težak zadatak, jer je vlada pokušavala da pronađe milijarde funti za finansiranje ambicioznog plana ulaganja u odbranu.

Džarvis je uspeo da obezbedi dodatna sredstva iz budžeta i dobio je pohvale zbog uspešnog pokretanja tog programa.

Bivši gradonačelnik Južnog Jorkšira politički je blizak Endiju Bernamu, sa kojim je ranije sarađivao kao gradonačelnik metropolitanske oblasti.

Den Džarvis Foto: Youtube/Printscreen/DRM News

Zbog toga se smatra jednim od ministara koji će gotovo sigurno ostati u vladi, iako pojedini i dalje vide Džona Hilija kao ozbiljnog kandidata zbog njegovog iskustva.

Džarvis je 1997. do 2011. godine služio kao oficir u padobranskom desantnom puku, a tokom tog perioda učestvovao je u vojnim operacijama na Kosovu i Metohiji, u Iraku i Avganistanu i Severnoj Irskoj.

U puku je proveo 14 godina, napredujući do čina majora, a služio je i uz generala Majka Džeksona, kasnijeg komandanta britanske vojske.

Vesli Klark Foto: Profimedia

Njih dvojica bili su raspoređeni na Kosovu kada je general Majk Džekson 1999. godine odbio naređenje svog američkog nadređenog, generala Veslija Klarka, da se sukobi sa ruskim snagama na aerodromu u Prištini.

Džarvis je kasnije taj događaj opisao kao "nadrealno"iskustvo i trenutak kada je njegov komandant Amerikancu rekao: "Neću zbog vas da započnemTreći svetski rat", objavio je ranije britanski "Dejli telegraf".

Ko gotovo sigurno ostaje u kabinetu?

Luiz Hejg postala je jedna od najbližih Bernamovih saveznica.

Bivša ministarka saobraćaja, koju je prethodno smenio Kir Starmer, očekuje se da bude imenovana za kancelara Vojvodstva Lankaster, jednu od najuticajnijih funkcija u britanskoj vladi.

Kir Starmer sa suprugom Foto: Thomas Krych/AP

Angela Rajner takođe bi trebalo da se vrati u kabinet. Iako je želela da vodi Ministarstvo obrazovanja, sada se očekuje da ponovo preuzme resor za stanovanje, lokalne zajednice i lokalnu samoupravu.

Lusi Pauel, Bernamova komšinica iz izborne jedinice i još jedna bivša ministarka koju je smenio Starmer, takođe bi mogla da se vrati u kabinet i dobije jednu od važnijih funkcija.

Hajdi Aleksander važi za glavnog kandidata za funkciju glavnog parlamentarnog organizatora vlade (Chief Whip), iako je želela da ostane ministarka saobraćaja. Među favoritima za jednu od najvažnijih funkcija u Bernamovoj vladi nalazi se i Ves Striting.

Aktuelni ministar zdravlja bio je jedan od najistaknutijih ministara u Starmerovoj vladi i smatra se jednim od najboljih govornika Laburističke partije.

Ko bi mogao da izgubi ministarsku funkciju?

Ne očekuje se da će svi ministri zadržati svoje pozicije. Više bliskih saradnika Kira Starmera moglo bi da napusti kabinet. Među onima za koje se očekuje da će ostati bez ministarske funkcije nalazi se ministar za biznis Piter Kajl.

Takođe se spekuliše da će bez mesta u vladi ostati i ministarka za tehnologiju Liz Kendal.