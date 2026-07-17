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U Kijevu i drugim gradovima širom Ukrajine protesti zbog smene Mihaila Fedorova sa mesta ministra odbrane nastavljeni su drugi dan zaredom.

Ukrinform navodi da su u ukrajinskoj prestonici ljudi čak doveli svoje kućne ljubimce na protest.

Neki od demonstranata su na svoje ljubimce zakačili transparente sa raznim sloganima, uključujući "#PodržajFedorova".

Okupljeni skandiraju da "Sirski mora da podnese ostavku", misleći na generala Oleksandra Sirskog, glavnokomandujućeg ukrajinske vojske, zbog čijeg sukoba sa ministrom odbrane je, prema navodima medija, predsednik Volodimir Zelenski i smenio Fedorova.

Ljudi drže transparente na kojima piše: "Vratite Fedorova", "Jakoj zemlji su potrebni jaki ljudi" i druge.

Neki od demonstranata drže žuto-plave balone.

Nastavak protesta u Ukrajini zbog smene ministra odbrane Mihaila Fedorova Foto: Printskrin/BBC

Miting podrške bivšem ministru odbrane Fedorovu počeo je jutros i u centru Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini.

Ukrinform je objavio da se na početku protesta okupilo oko stotinu učesnika koji su držali transparente sa sloganima.

Mihailo Fedorov, smenjeni ministar odbrane Ukrajine Foto: Efrem Lukatsky/AP, PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, PHIL NIJHUIS/ANP

Među porukama upućenim vlastima su: "Možda bi trebalo da oteramo sovjetski mentalitet, a ne inovacije", "Slušajte narod", "Vičem 'sramota', ali moj krik ne stiže do trona", "Ministri se rotiraju češće nego vojnici", "Vratite Fedorova", "Čudovišta na odmoru, heroji u rovovima", "Hajde da se borimo protiv neprijatelja Ukrajine, a ne protiv njenih patriota" i druge.

Navodi se da su većina demonstranata mladi ljudi.

General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Automobili koji prolaze trube u znak podrške okupljenima.

- Želimo promene; želimo ljude na vlasti koji teže pobedi, a ne one koji profitiraju od svega što se dešava - kaže Irina, stanovnica Harkova.

(Kurir.rs/Ukrinform/Preveo i priredio: N. V.)

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