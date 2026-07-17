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Endi Bernam je u petak zvanično proglašen za lidera vladajuće britanskeLaburističke partije, čime je uklonjena i poslednja prepreka da naredne sedmice preuzme funkciju premijera Ujedinjenog Kraljevstva.

Laburistička partija levog centra objavila je rezultate unutarstranačkih izbora za naslednika odlazećeg premijera Kira Starmera, na kojima je Bernam bio jedini kandidat.

Njegov izbor bio je očekivan, pošto je do četvrtka uveče dobio podršku 379 od ukupno 403 laburistička poslanika u Donjem domu britanskog parlamenta.

Endi Bernam Foto: Alastair Grant/AP

Bernam, bivši gradonačelnik Velikog Mančestera, već sedmicama se smatrao budućim premijerom, ali je do sada otkrio vrlo malo detalja o svojim političkim prioritetima. Na adresu Dauning strit 10 stiže kao političar koji je van Mančestera još uvek relativno nepoznat široj javnosti.

Nakon što je pre mesec dana pobedio na vanrednim izborima za mesto u parlamentu, obećao je da će graditi politiku "zasnovanu na jedinstvu i nadi", kao i ekonomiju koja će ravnomernije raspodeliti privredni rast širom zemlje.

Do sada nije održao nijednu konferenciju za medije i dao je vrlo malo intervjua.

Endi Bernam Foto: Alastair Grant/AP

Bernam važi za političara sa opuštenijim stilom vođenja od svog prethodnika Kira Starmera, kojeg su često opisivali kao ozbiljnog i uzdržanog. U Laburističkoj partiji smatraju ga jednim od najboljih govornika.

Ipak, suočiće se sa istim problemima koji su opterećivali i Starmerovu vladu - usporenim privrednim rastom, krizom troškova života izazvanom ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i velikim pritiskom na javne službe.

Iz Bernamovog kabineta saopšteno je da će u svom prvom govoru kao lider Laburističke partije predstaviti deo svojih prioriteta i poručiti da će imati "hrabrosti da reši velika pitanja koja je politika godinama zanemarivala".

Endi Bernam Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Bernam najavljuje ekonomski zaokret i veći uticaj države

Endi Bernam će u svom prvom obraćanju kao lider Laburističke partije predstaviti planove za obnovu britanske privrede, veći javni nadzor nad ključnim sektorima i otvaranje novih radnih mesta u modernoj industriji.

On će poručiti da je Velika Britanija "skrenula pogrešnim putem tokom osamdesetih godina", kada je, kako navodi, "politička moć centralizovana, a ekonomska moć privatizovana".

Reč je o periodu kada je tadašnja konzervativna premijerka Margaret Tačer sprovela politiku privatizacije, deindustrijalizacije i centralizacije vlasti, što je trajno promenilo britansku ekonomiju.

Endi Bergan Foto: Alastair Grant/AP

Reforma socijalne zaštite među prioritetima

U video-poruci objavljenoj kasno u četvrtak na društvenim mrežama, Bernam je najavio da će jedan od njegovih glavnih prioriteta biti rešavanje problema neujednačenog pristupa socijalnoj nezi za starije osobe, bolesne i osobe sa invaliditetom.

To je jedno od ključnih pitanja u zemlji sa sve starijim stanovništvom, a problem sa kojim su se bez većeg uspeha suočavale i prethodne laburističke i konzervativne vlade.

1/11 Vidi galeriju Kir Starmer Foto: AP/Leon Neal, AP Henry Nicholls, AP Jaimi Joy

Starmer odlazi posle dve godine na vlasti

Kir Starmer je prošlog meseca objavio da će podneti ostavku nakon dve godine na funkciji premijera, tokom kojih su njegov mandat obeležili politički propusti i loše procene koje su narušile njegov ugled i u Laburističkoj partiji i među građanima.

Prema istraživanjima javnog mnjenja, laburisti već duže vreme zaostaju za antiimigracionom Reformističkom strankom, dok je vladajuća partija pretrpela težak poraz na lokalnim izborima u maju, što je dodatno pojačalo pritisak na Starmera da se povuče.

On će ostati premijer do ponedeljka, kada će zvanično podneti ostavku kralju Čarlsu III. Nakon toga, kralj će poveriti Endiju Bernamu mandat za sastavljanje nove vlade.

1/5 Vidi galeriju Kir Starmer podneo ostavku na mesto premijera Velike Britanije Foto: Thomas Krych/AP, Tolga Akmen/EPA, NEIL HALL/EPA

Sedmi britanski premijer od 2016. godine

Britanski parlamentarni sistem omogućava vladajućoj stranci da promeni lidera, a samim tim i premijera, bez raspisivanja opštih izbora. Naredni parlamentarni izbori ne moraju biti održani pre 2029. godine.

1/12 Vidi galeriju Endi Bernam, novi premijer Velike Britanije Foto: Alastair Grant/AP