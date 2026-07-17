Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Rejting pada ruskog predsednika Vladimira Putina pao je na najniži nivo od početka rata u Ukrajini, pokazuju ankete koje prenosi Skaj njuz.

Navodi se da dva istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je popularnost šefa Kremlja u Rusiji dostigla jedan od najnižih nivoa od početka ratnih dejstava.

Fond za javno mnjenje (FOM), za koji britanska televizija navodi da je povezan sa Kremljom, zabeležio je pad procenta anketiranih koji odobravaju rad ruskog lidera za pet odsto tokom samo jedne nedelje.

Prema podacima FOM, Putinov rejting je pao na 66 odsto.

Foto: PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Navodi se da je ruski Centar za istraživanje javnog mnjenja (VCIOM) zabeležio sličan pad popularnosti predsednika.

Ovaj državni centar za istraživanje javnog mnjenja procenio je Putinov rejting na 65,1 odsto za nedelju od 6. do 12. jula, što je pad od 0,9 procentnih poena.

Zašto nagli pad?

Ankete pokazuju da Putinova popularnost stalno opada od početka godine, ali analitičari sugerišu da nekoliko faktora može doprineti najnovijem naglom padu.

To uključuje kontinuiranu nestašicu goriva izazvanu ukrajinskim udarima dugog dometa na postrojenja za proizvodnju energenata i nezadovoljstvo javnosti svakodnevnim ekonomskim uslovima u nekim od ruskih regiona.

1/10 Vidi galeriju Ruske rafinerije nafte u plamenu, redovi za gorivo širom zemlje su ogromni. Foto: Printscreen

Skaj njuz navodi da, uz to, stalno povećanja broja žrtava rata takođe nesumnjivo igra ulogu, zajedno sa neizvesnošću oko pravca u kojem će dalje ići taj sukob.

Kolika je pouzdanost ruskih anketa?

Britanska televizija upozorava da je važno oprezno tumačiti ove brojke.

Obe gore navedene agencije za istraživanje javnog mnjenja su ili povezane sa Kremljem ili blisko sarađuju sa vladom.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Navodi se da to ne znači da su njihovi podaci izmišljeni, ali ankete u Rusiji imaju ograničenja, uključujući strah ispitanika od izražavanja neslaganja, razlike u metodologiji anketiranja i sastavu uzorka.