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Stanovnike Sijetlauznemirio je prizor deformisanog rakuna koji na sve četiri juri mirnim ulicama i dvorištima. Životinja, kojoj su meštani dali nadimak "Džimoti", više puta je primećena u dvorištima i na balkonima širom Sijetla.

Na jednom snimku vidi se kako neobični rakun velikom brzinom pretrčava dvorište, a zatim se penje uz kamene stepenice. Na drugom snimku uspeva da se provuče između metalnih šipki balkonske ograde pre nego što nestane iz vidokruga.

"Nikada nisam videla ništa slično"

Kijana Hol (33) ispričala je da je kasno uveče šetala sa dečkom kada je ugledala neobičnu životinju.

- Bila sam potpuno zbunjena onim što vidim. Nikada ranije nisam videla nijednu životinju koja izgleda ovako - rekla je ona.

Po karakterističnim šarama na licu zaključila je da je u pitanju rakun, ali je posumnjala da životinja pati od neke genetske anomalije.

- Samo se nadam da će "Džimoti" nastaviti da živi slobodno i da će ostati zdrav - dodala je.

Nakon što je objavila snimak na društvenim mrežama, on je ubrzo postao viralan, a korisnici interneta reagovali su mešavinom šoka i oduševljenja.

- Za našu 13. godišnjicu počastio nas je svojim prisustvom Džimoti, rakun sa sindromom kratke kičme - stoji u jednom komentaru.

1/4 Vidi galeriju Mutirani rakun Džimoti postao je maskota Sijetla Foto: Društvene Mreže

Verovatno boluje od retkog sindroma

Iako postoje brojne pretpostavke o njegovom stanju, među stručnjacima i korisnicima interneta preovladava mišljenje da Džimoti ima sindrom kratke kičme. Reč je o veoma retkom urođenom poremećaju koji znatno skraćuje dužinu kičmenog stuba.

Uprkos neobičnom izgledu, stručnjak za divlje životinje Marsi Logdžon smatra da Džimoti ima dobre izglede da nastavi normalan život.

- To što je doživeo ove godine govori mi da uspešno funkcioniše i da se prilagodio - rekla je ona.

- Bila sam iznenađena i iskreno pomalo inspirisana njegovom izdržljivošću.

Logdžon je apelovala na stanovnike da životinju ostave na miru.

- Rakuni su izuzetno prilagodljive životinje i odlično su se snašli u gradskim i prigradskim sredinama - objasnila je.

- Ali zajednički život ljudi i divljih životinja mora da ostane zasnovan na međusobnom poštovanju.

Džimoti postao internet zvezda

U međuvremenu, neobični rakun postao je prava internet senzacija i redovna tema na forumima i Reddit zajednicama iz Sijetla, uključujući popularni kanal "Weird and Creepy".

- Ovo je najsijetlskija životinja koju možete da zamislite - napisao je jedan korisnik.