BRISELSKI POLITIKO DOŠAO DO PODATKA KOJI JE EVROPSKA KOMISIJA NAZVALA "POTPUNO NEOSNOVANIM"

BRISELSKI POLITIKO DOŠAO DO PODATKA KOJI JE EVROPSKA KOMISIJA NAZVALA "POTPUNO NEOSNOVANIM"

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Sagorevanje na poslu bila je načešća dijagnoza bolovanja službenika evropske diplomatske službe u periodu između aprila prošle i marta ove godine i postavljena je u 28 odsto slučajeva, pokazao je dokument u koji je imao uvid briselski Politiko.

Prema podacima dobijenim na zahtev za pristup dokumentima, u posmatranom periodu je u Evropskoj spoljnopolitičkoj službi (EEAS) registrovano 1.751 lekarsko uverenje o bolovanju.

Jedinica za kontrolu Evropske komisije, koja proverava medicinsku opravdanost odsustvovanja sa posla zbog bolesti, pregledala je 263 slučaja i među njima je bilo gotovo 28 odsto bolovanja zbog pregorevanja na poslu.

Slučajevi su kontrolisani nasumično ili na zahtev administracije, što znači da predstavljaju samo uzorak svih bolovanja.

Visoki zvaničnik EEAS nedavno je za Politiko rekao da je u 2025. na bolovanju zbog stresa ili sagorevanja na poslu bilo oko osam odsto zaposlenih te službe.

Foto: Profimedia

Komisija je ocenila da je taj podatak "potpuno neosnovan" dodajući da "takva statistika ne postoji, ni za EEAS, ni za Komisiju, jer su odsustva iz medicinskih razloga zaštićena lekarskom tajnom".

U Komisiji su na pitanje Politika rekli da je odgovor na tu tvrdnju zvaničnika EEAS bio "činjenično tačan".

Profesor upravljanja ljudskim resursima na Slobodnom univerzitetu u Briselu Bert Šreurs rekao je da ne misli da je podatak iz dokumenta mnogo visok.

"U odnosu na ono što vidimo u Belgiji, niži je", dodao je.

Međutim, predsednik jednog od sindikata zaposlenih u institucijama EU Kristijano Sebastijani rekao je da se objavljenim brojkama možda potcenjuje problem jer zaposleni nerado pripisuju svoje zdravstvene probleme sagorevanju na poslu.