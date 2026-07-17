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Iran je danas gađao istočni deo Sirije, preneli su iranski državni mediji i jedan sirijski vojni izvor, što predstavlja prvi poznati napad Teherana na teritoriju Sirije otkako je ranije ove godine izbio regionalni rat.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je napala komandni centar američkih specijalnih snaga u Al Tanfu, na jugu Sirije, kao odgovor na ubistvo iranskih vojnika u Iranshahru, preneli su državni mediji.

1/6 Vidi galeriju Sirija Foto: EPA Mohammed Al Rifai, MOHAMMED AL RIFAI/EPA

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi ove tvrdnje. Sirijski vojni izvor rekao je za tu agenciju da je Iran izveo napad u blizini Al Tanfa, ali da sama baza nije pogođena. Prema njegovim rečima, nije bilo poginulih, povređenih niti materijalne štete.

Američka baza napuštena još u februaru

Američka vojska saopštila je da je još u februaru završila povlačenje iz baze Al Tanf, koja se nalazi na tromeđi Sirije, Jordana i Iraka.

Sirija nastoji da izbegne uvlačenje u regionalni sukob koji je zahvatio susedne zemlje, uključujući Liban, gde se Hezbolah bori protiv izraelskih snaga, i Irak, gde proiranske oružane grupe izvode napade dronovima i raketama.

Sirijski predsednik Ahmed al Šara izjavio je još u martu da će njegova zemlja ostati van svakog sukoba ukoliko sama ne bude napadnuta.

„Ukoliko nijedna strana ne napadne Siriju, naša zemlja će ostati van svakog sukoba“, rekao je Al Šara tokom događaja koji je organizovao londonski istraživački centar Četam haus.