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Iranska Revolucionarna garda (IRGC) navodno je objavila da objekte povezane sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom širom zemalja Persijskog zaliva smatra legitimnim metama za moguće napade, preneli su iranski mediji.

Na spisku se nalaze brojni hoteli, kule i golf kompleksi koji nose Trampovo ime u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Kataru i Omanu.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Među navedenim objektima su Tramp Internacional hotel i rezidencijalna kula u Dubaiju, Tramp Internacional golf klub u Dubaiju, Tramp Plaza u Džedi, Tramp kula u Rijadu, golf klub Tramp Internacional Vadi Safar u Saudijskoj Arabiji, Tramp Internacional golf klub i kompleks vila Semaisma u Kataru, kao i Tramp Internacional hotel u Muskatu, glavnom gradu Omana.

IRGC nije izneo dodatne informacije o tome na koji način ili kada bi eventualni napadi mogli biti izvedeni, ali je saopštenje objavljeno u trenutku pojačanih tenzija između Teherana i Vašingtona.

Iran zapretio oštrijom odmazdom

Ove pretnje usledile su nakon upozorenja iranskih zvaničnika da bi svaki američki napad na civilnu infrastrukturu u Iranu mogao da izazove odgovor širom regiona.

Portparol iranske vojske Ebrahim Zolfagari izjavio je u četvrtak da će Teheran odgovoriti „oštrije, šire i razornije“ ukoliko predsednik SAD Donald Tramp ostvari ranije iznete pretnje o napadima na iranske elektrane i mostove.

Zolfagari je poručio i da bi svaki pokušaj američkog mešanja u situaciju u Ormuskom moreuzu predstavljao prelazak „crvene linije“ za Iran. Taj moreuz jedan je od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte.

Tramp je prethodno upozorio da bi Sjedinjene Države mogle da prošire vojne operacije protiv Irana i na infrastrukturne ciljeve ukoliko se Teheran ne vrati pregovorima. Vašington je u međuvremenu izveo više talasa udara na iranske mete, navodeći da je cilj operacija slabljenje vojnih kapaciteta Irana.