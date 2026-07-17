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Američki predsednik Donald Tramp za sada odbija da zakaže sastanak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, nakon što je izraelski lider javno kritikovao planove Vašingtona o mogućoj prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj.

Do zahlađenja odnosa došlo je posle Netanjahuovog televizijskog intervjua u kojem se usprotivio izvozu napredne američke vojne opreme Ankari.

Prema pisanju Aksiosa, njegove izjave izazvale su nezadovoljstvo u Beloj kući. Jedan zvaničnik administracije rekao je da je Tramp bio "ljut", dok je drugi naveo da predsednik smatra da "Bibi nema pravo" da se meša u američku odbrambenu politiku.

1/7 Vidi galeriju Predsednik SAD-a Donald Tramp i premijer Izraela Benjamin Netanjahu. Foto: Evan Vucci/AP, WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Netanjahu bez uspeha pokušavao da zakaže sastanak

Spor oko prodaje aviona F-35 dodatno je zakomplikovao napore izraelske vlade da organizuje sastanak dvojice lidera.

Zvaničnici Bele kuće bili su iznenađeni izveštajima izraelskih medija da je sastanak navodno već zakazan za ponedeljak.

Dva američka zvaničnika potvrdila su da sastanak u Ovalnom kabinetu nikada nije odobren niti je uvršten u predsednikov raspored.

„Stekli smo utisak da je Bibi pokušavao da izdejstvuje sastanak“, rekao je jedan od zvaničnika.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Ipak, kancelarija izraelskog premijera prethodno je naložila da se vladin avion pripremi za put u Vašington, dok je u američku prestonicu već bio upućen tim zadužen za protokol i bezbednost.

Putovanje je na kraju otkazano u četvrtak. Izraelska strana kao razlog navela je odlaganje komemoracije bivšem američkom senatoru Lindziju Grejamu, dok američki zvaničnici tvrde da Netanjahu više od dve nedelje bezuspešno pokušava da obezbedi sastanak sa Trampom.

Sporni obaveštajni podaci tokom NATO samita

Napetosti su dodatno porasle uoči Trampovog odlaska u Ankaru na samit NATO-a početkom jula.

Pre puta, američki predsednik nagovestio je da bi po povratku mogao da se sastane sa Netanjahuom.

Tokom boravka u Turskoj, izraelske obaveštajne službe dostavile su informacije da je jedan iranski zvaničnik navodno govorio o mogućem atentatu na Trampa.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zbog tog upozorenja Tajna služba privremeno je promenila bezbednosne protokole i odlučila da predsednik koristi stariji model aviona Er Fors Van.

Američki zvaničnici ubrzo su ocenili da se radi o nepotvrđenim i veoma spekulativnim obaveštajnim podacima, a turske bezbednosne službe nakon sopstvene provere saopštile su da ne postoje dokazi o konkretnoj pretnji.

Slabi Netanjahuova podrška u Vašingtonu

Otkazivanje sastanka dodatno ukazuje na pogoršanje odnosa između Netanjahua i dela američke administracije, pet meseci nakon početka zajedničke vojne kampanje protiv Irana.

Prema navodima Aksiosa, pojedini visoki zvaničnici sve otvorenije kritikuju izraelskog premijera.

Potpredsednik Džej Di Vens navodno je optužio pojedine članove Netanjahuovog kabineta da pokušavaju da potkopaju američku politiku prema Iranu kako bi produžili sukob.

Istovremeno, više američkih zvaničnika kritikovalo je izraelsko rukovodstvo zbog, kako tvrde, netačnih procena o toku rata.

Promene su vidljive i u Kongresu. Više od 100 demokrata u Predstavničkom domu glasalo je za predlog kojim bi vojna pomoć Izraelu bila smanjena za tri milijarde dolara, što pojedini američki političari vide kao jasan izraz nezadovoljstva aktuelnom izraelskom vladom.