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Zemljotres jačine 6 stepeni Rihtera registrovan je u petak, 17. jula 2026. godine u 17.20 časova kod pacifičke obale Meksika.

Pre ovog potresa, na istom području zabeležen je još jedan zemljotres magnitude 5,3 stepena Rihtera.

Epicentar se nalazio 105 kilometara jugozapadno od grada Tapačula, na koordinatama širine 14.3296 i dužine -93.0302.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, žarište zemljotresa bilo je na dubini od oko 29 kilometara ispod površine Zemlje.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti i povređenima, dok nadležne službe nastavljaju da prate situaciju nakon ranijeg zemljotresa jačine 7,4 stepena Rihtera koji je pogodio Meksiko i izazvao upozorenje na cunami.