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Ruske snage su tokom noći bacile pet navođenih avio-bombi na grad Sumi, pogodivši objekte civilne infrastrukture, saopštio je načelnik Vojne uprave Sumske oblasti Oleh Hrihorov na društvenim mrežama, prenosi Ukrajinska pravda.

Novi napad za manje od šest sati

Hrihorov je naveo da je zabeleženo ukupno pet udara, od kojih su dva pogodila sam centar grada.

"Prema prvim informacijama, reč je o pet udara navođenim avio-bombama. Od prethodnog napada na okolinu Sumija do ovog prošlo je manje od šest sati", rekao je Hrihorov.

1/6 Vidi galeriju Ruski napad dronovima na Sumi i Harkov Foto: screenshot X

Prema njegovim rečima, na jednoj od lokacija oštećena je višespratna nestambena zgrada.

"Na okolnim zgradama razbijene su stotine prozora. Uviđaj je i dalje u toku, a sve nadležne službe nalaze se na terenu", naveo je Hrihorov.

Dodao je da se informacije o eventualnim žrtvama i razmerama materijalne štete još utvrđuju.

Sedmoro povređenih u prethodnom napadu