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Snažan zemljotres magnitude 7,3 stepena Rihtera pogodio je danas područje južne obale Meksika, u blizini granice sa Gvatemalom. Potres se osetio na širokom području, od Meksiko Sitija pa sve do Salvadora.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci iz Meksika koji prikazuju trenutke snažnog potresa, dok se na njima vidi kako se pojedine zgrade vidno pomeraju pod naletom zemljotresa.

Prema informacijama Američkog geološkog zavoda (USGS), epicentar zemljotresa lociran je oko 48 kilometara jugozapadno od mesta Akiles Serdan, u blizini obale meksičke savezne države Čijapas, na dubini od približno 15 kilometara.

Za sada nema izveštaja o većoj materijalnoj šteti niti stradalima, a ovom snažnom potresu prethodio je slabiji zemljotres čiji se epicentar nalazio dalje od obale, u okeanskom području.

Kurir.rs

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