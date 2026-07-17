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Muškarac iz Arizone navodno je 24 puta nožem izbo svoju suprugu jer je želeo da prestane da govori, navodi se u policijskom izveštaju.

Nejtanijel Gotam (32) optužen je da je u subotu izvršio napad u gradu Mesi, u metropolitanskoj oblasti Finiksa. Prema policijskom izveštaju do kojeg je došao AZFamily, Gotam je tokom poziva hitnoj službi 911 priznao zločin.

„Ja sam to uradio, sve je moja krivica“, rekao je tokom poziva, navodi policija.

Nakon napada, Gotam je navodno pokušao da pozove svoju taštu kako bi joj se izvinio, a zatim i svoju majku, kojoj je rekao da ga možda više nikada neće videti.

Foto: Printscreen

Policija zatekla jeziv prizor u stanu

Prema policijskom izveštaju, koji je imao uvid i Fox 10, policajci su oko 16.30 časova stigli u stan bračnog para nakon prijave o napadu.

Na licu mesta zatekli su ženu sa teškim povredama, dok je njen suprug ležao preko nje, sav krvav.

Policija je saopštila da je žena hitno prebačena u bolnicu i da se nalazi u stabilnom stanju. U stanu su policajci primetili da je obilno krvarila, a na rukama je imala povrede koje ukazuju da je pokušavala da se odbrani.

Prema izveštaju, zadobila je ubodne rane na glavi, vratu i licu, kao i čak 16 uboda u leđa.

"Protraćila je najbolje godine mog života"

Tokom saslušanja, Gotam je rekao policiji da je želeo da natera suprugu da prestane da govori. Tokom napada optuživao ju je da mu je „protraćila najbolje godine života“.

Takođe je izjavio da je „završio sa pogrešnom ženom“, iako su njih dvoje bili u braku četiri godine, a u vezi ukupno 14 godina.

Tokom istrage policija je pronašla kuhinjski nož za odreske za koji se sumnja da je korišćen u napadu.

Osumnjičeni je priznao i da je tokom jedne svađe pre nekoliko godina davio suprugu.