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Ukrajinske snage uništile su ruski strateški bombarder Tu-95 na vojnom aerodromu Engels u Saratovskoj oblasti, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, navodeći da je letelica korišćena za raketne napade na ukrajinsku teritoriju.

„Snage Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) uništile su vojni avion Tu-95 u Engelsu, koji je korišćen za ruske raketne napade na našu zemlju“, rekao je Zelenski, prenosi UNIAN.

On je dodao da su ukrajinske snage istovremeno izvele napade na objekte ruske naftne industrije, kao i na određene ciljeve na teritorijama pod ruskom okupacijom.

„Na taj način povećavamo cenu ruske agresije i nastavljamo da slablimo vojne kapacitete okupatora“, poručio je ukrajinski predsednik.

Prema njegovim rečima, razvoj proizvodnje bespilotnih letelica, unapređenje sistema njihovog snabdevanja i podrška domaćoj odbrambenoj industriji predstavljaju ključne elemente ukrajinske strategije odbrane, kako u sadašnjoj fazi rata, tako i u budućnosti.

Šta je Tu-95?

Tupoljev Tu-95, poznat po NATO oznaci "Bear", jedan je od najpoznatijih i najdugovečnijih strateških bombardera na svetu. Reč je o avionu koji je razvijen još pedesetih godina prošlog veka, ali i dalje predstavlja važan deo ruske avijacije zahvaljujući brojnim modernizacijama.

Tu-95 pokreću četiri turboprop motora sa kontraobrtnim elisama, zbog čega je jedan od najbržih aviona te vrste. Ima veliki dolet i može da leti hiljadama kilometara bez dopune goriva, što mu omogućava izvođenje udara na veoma udaljene ciljeve.

U ratu u Ukrajini Rusija ga najčešće koristi za lansiranje krstarećih raketa velikog dometa, poput H-101 i H-555, koje se ispaljuju iz vazdušnog prostora pod kontrolom Rusije, bez ulaska aviona u zonu dejstva ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Zbog svoje uloge u izvođenju raketnih napada na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu, Tu-95 predstavlja jednu od najvažnijih letelica ruskih strateških vazdušno-kosmičkih snaga. Jedan primerak ovog bombardera procenjuje se na više desetina miliona dolara, dok je njegova operativna vrednost za rusku vojsku znatno veća zbog ograničenog broja raspoloživih aviona.

SBU: Avion pretrpeo kritična oštećenja

Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da je, prema prvim informacijama, ruski bombarder pretrpeo kritična oštećenja.

„Prema prvim informacijama, avion je pretrpeo kritična oštećenja, uključujući potpuno odvajanje repnog dela letelice“, navodi SBU.

U saopštenju se ističe da ukrajinske bezbednosne službe nastavljaju sistematske napade na ključne elemente ruske vojne infrastrukture.

„SBU sistematski uništava važne elemente ruske vojne mašinerije. Svaki eliminisani strateški bombarder znači desetine nelansiranih raketa iznad ukrajinskih gradova, spasene živote Ukrajinaca i desetine miliona dolara nenadoknadivih gubitaka za neprijatelja“, poručili su iz SBU.